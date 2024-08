Se desconoce a cuántos niños debe AHMSA su pensión alimentaria

El Poder Judicial de la Federación inició una investigación para conocer cuántos niños tienen pendiente el pago de la pensión alimenticia, que dejó de cubrir Altos Hornos de México, a cuánto asciende el crédito alimentario que les corresponde y qué estrategias se deberán tomar para garantizar sus derechos.

A través de la Plataforma Nacional de Transparencia, se solicitó al Tribunal Federal la información sobre la situación de los menores hijos de trabajadores y trabajadoras de la siderúrgica monclovense que tenían asignada una pensión alimenticia.

El abogado Héctor Manuel Garza Martínez, representante de diversos acreedores y de trabajadores sindicalizados de AHMSA, informó que no hay información sobre esta situación.

Explicó que por divorcio o separación conyugal hay un indeterminado número de hijos de trabajadores que eran protegidos con esta pensión, a los que Altos Hornos les retenía parte de su salario a su padre o madre, pero dejó de pagarla.

No responde tribunal sobre pensión alimentaria de menores

Explicó que entre lagunas de información están el número de hijos de trabajadores en situación de pensión alimentaria. El monto del crédito alimentario que se les adeuda. Empresas de las que dependen (Altos Hornos tiene 2 plantas siderúrgicas, minas de carbón mineral y de fierro). Y cuáles serán las estrategias para proteger sus derechos y garantías constitucionales.

Explicó que los niños que tienen más de un año de no recibir dicho pago, no son solo de Monclova; hay trabajadores del holding de la siderúrgica en Monclova, Frontera, Castaños, San Buenaventura y Nadadores en la Región Centro. En Hércules y La Perla, en la Región Desierto y en Chihuahua. También en San Juan de Sabinas, Barroterán, Múzquiz, Palaú y otras comunidades de la Carbonífera. Y podría también haber hasta Allende y Nava en la Región Norte, pero no hay datos.

El Poder Judicial de la Federación no ha respondido al cuestionamiento, pero trascendió que inició la investigación, pues de acuerdo a la ley, el interés superior del niño es un principio constitucional que establece que niños y adolescentes ser protegidos. Sus derechos deben ser respetados en todas las situaciones que les involucran. Este principio debe guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.

El interés superior del niño significa que todas las decisiones que se tomen en relación con un menor deben ir orientadas a su bienestar y ejercicio de derechos. Los niños tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación, y sano esparcimiento para su desarrollo integral.

También tienen derecho a ser protegidos contra actos u omisiones que puedan afectar su salud física o mental, su normal desarrollo o su derecho a la educación. Los derechos de los niños se deben considerar superiores en procedimientos legales.