Se declara listo Luis Fernando Salazar para el Senado

Una vez que Luis Fernando Salazar Fernández recibió la constancia de mayoría como Senador, aseguró que trabajará intensamente todos los días por las y los coahuilenses.

Por lo anterior, manifestó que está muy contento por haber obtenido la mayoría de los votos, ganar el primer lugar de la fórmula en Coahuila, además de asegurar que hará una gran representación.

“Estamos listos para ayudar a Claudia Sheinbaum, la más votada en la historia, nos honra mucho acompañarla en este tramo para transformar y construir el segundo piso de la transformación en Coahuila, voy a trabajar intensamente todos los días por las y los coahuilenses”, afirmó.

Dijo estar muy agradecido con todas las personas que creyeron en ellos, es precisamente por ellos que van a trabajar todos los días.

“Finalmente vivimos en una República que tiene división de poderes y esto tenemos que consagrarlo siempre, vamos a defender en ese sentido la autonomía de los tres poderes”, afirmó.

Y en ese sentido, sostuvo que el Instituto Nacional Electoral (INE), no va a perder su autonomía, de hecho en ningún momento, ninguna propuesta ha planteado quitarle la autonomía al INE.

“Lo único que se llegó a plantear en la iniciativa es la manera en que se eligen a los consejeros, justamente que no sean los partidos los que los propongan, si no la ciudadanía y el pueblo. Eso es lo que se presenta en las iniciativas que presentó nuestro presidente, lo que queremos aprobar no es vulnerar la autonomía, por el contrato, es quitarle el poder a los partidos, que en un modelo de partidocracia impulsan un pago de cuotas, cuando el pueblo debería de elegir directamente a los ciudadanos que dirigen las labores”, precisó.

Aunado a lo anterior, afirmó que no aventaja al partido en el poder pues es el pueblo el que decide.

“Pero en su momento ya lo dijo la presidenta electa, se va a hacer un parlamento abierto, un diálogo, mesas de discusión, y todo será abierto a la ciudadanía”, afirmó.

En otro orden de ideas, indicó que lo primero que propondrá desde el Senado para Coahuila, será trabajar intensamente para resolver la situación de los trabajadores de Altos Hornos de México (AHMSA), ya que son miles de familias las que llevan padeciendo más de 60 semanas sin recibir sus ingresos.

También, trabajará en una ley que garantice el acceso al agua para el consumo humano en Coahuila; además de cuidar los derechos humanos de quienes pasan por los tramos fronterizos en Ciudad Acuña y Piedras Negras; además de hacer lo propio para traer más recursos, apoyos, becas, y más bienestar al estado de Coahuila.