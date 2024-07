Se buscan especialistas tras aumento por lesiones de pelvis en La Laguna

Al menos en los últimos cuatro años y derivado de accidentes viales y de caídas de altura, se ha incrementado la atención de pacientes con fractura de pelvis en la región Lagunera y con ello surge la necesidad de exigir una mayor preparación al sector salud e incrementar el número de médicos con la subespecialidad de cirugía de cadera, pelvis y acetábulo.

De forma anual se atienden alrededor de 80 casos de pacientes con fractura de pelvis en la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) No. 71 del IMSS de Torreón. Se trata de una de las lesiones consideradas de las más importantes dentro de la traumatología y que puede llegar a ser mortal; incluso en la literatura es conocida como “la fractura asesina”.

El médico Zamir Alejandro Zárate Ayup, traumatólogo con subespecialidad de Cirugía de Cadera y Pelvis en dicha clínica, dijo que las fracturas de pelvis que afectan mayormente a personas adultas jóvenes, pueden ocurrir como consecuencia de accidentes automovilísticos, de motocicleta y de caídas de más de tres o cuatro metros de altura. Esta lesión también puede presentarse en las personas adultas mayores, cuando sufren una caída de menor impacto.

En el sector salud público y privado de La Laguna de Coahuila y Durango, hay alrededor de 200 médicos especialistas en Traumatología y Ortopedia pero Zárate Ayup es el único doctor con título de subespecialista para atender fracturas de pelvis.

El déficit lo atribuye a que años atrás este tipo de patología no era tan conocida o bien, a que los pacientes no alcanzaban a llegar al hospital. También a que las cirugías son muy demandantes (de 3 a 6 horas) y a que por su bajo precio, podrían resultar no redituables para el gremio médico ya que para intervenir a un paciente, sólo se necesitan placas y tornillos convencionales..

“Yo tengo cuatro años atendiendo a estos pacientes y cada año han ido aumentando, al principio veíamos 20, 30 pacientes y ahorita estamos viendo 80 pacientes por año. Cada vez hay más motos en la región, más autos, la velocidad cada vez es más y eso favorece a este tipo de patologías”, comentó. Si una persona con fractura de pelvis no recibe la atención adecuada, puede haber secuelas como desgaste en las articulaciones de la cadera o de la pelvis y acortamiento de las extremidades con dolor residual, además de afectaciones a la vida sexual.

Es importante mencionar que las instituciones de salud deben contar con un protocolo de atención al paciente con traumatismo de alta energía.

Zárate Ayup es médico general egresado de la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED) campus Gómez Palacio. Hizo su especialidad en el Hospital General de Zona (HGZ) No. 16 así como en la clínica No. 71 del IMSS de Torreón, avalado por la Universidad Autónoma de Coahuila (UA de C). Posteriormente, hizo su adiestramiento en el Hospital Magdalena de las Salinas, avalado por la UNAM en la Ciudad de México; es la clínica de Traumatología y Ortopedia más grande de Latinoamérica.

Es importante destacar que Torreón será sede del IX Congreso Internacional de Pelvis y Acetábulo que se realizará del 5 al 7 de septiembre de 2024 y que representa una oportunidad única de actualización en las últimas tendencias y avances médicos respecto al manejo del paciente con afección a la pelvis y acetábulo.