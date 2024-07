La que es quizá, la más famosa frase del gran Lawrence Peter Berra, quien en vida llegó a acumular 10 anillos de campeón de la Serie Mundial, suele tomarse como un incentivo para algún equipo que intenta remontar, pero si se analiza, podemos ver que igualmente aplica para la actualidad de los Algodoneros del Unión Laguna, quienes día a día pelean el liderato de la Zona Norte. Y es que el estar acomodado en todo lo alto del standing, es un reflejo de que el equipo ha jugado buena pelota, y que se las ha ingeniado para ganar incluso algunos juegos en los que no ha desplegado su mejor versión, eso es lo que hacen los buenos equipos.

Con todo y el estupendo porcentaje de victorias, superior al .600, en el que incluso pueden implantar un récord dentro de la rica y vasta historia del equipo, debemos los aficionados recordar (porque peloteros, coaches y directivos seguramente lo tienen en mente), que la temporada aún no termina, que esto aún no se acaba, y por lo pronto, no se ha ganado nada. Al iniciar la serie en Tijuana, restan 24 juegos por disputarse en el calendario, Unión Laguna no tiene ni un juego de ventaja sobre los Sultanes; ni uno juego de diferencia, cuando restan 24 por disputarse, creo que es muy claro que aún se pueden mover muchas cosas en el standing, para bien y para mal.

¿Cuál es la clave, entonces, para terminar en una de las primeras posiciones cuando llegue el jueves 1 de agosto? Fecha en la que se jugará el último encuentro de la temporada regular. La clave es la misma que han aplicado José Molina y sus muchachos desde el primer día de la temporada: ir juego a juego, pitcheo a pitcheo. Pensar en hacer proyecciones puede resultar divertido, entretenido, pero no necesariamente es un ejercicio de certeza, pues no se sabe lo que puede pasar en el juego “de mañana”, así que hay que salir todos los días a buscar la victoria, y eso resultará en mayores oportunidades de obtenerla.

El propietario del equipo, Guillermo Murra, afirmó que el terminar la temporada en el primer lugar del standing no es algo que le obsesione, moción que respaldaron Francisco “Chiper” Méndez y José “Cheo” Molina, gerente deportivo y mánager del equipo, respectivamente. Y es que, al fin y al cabo, terminar en el liderato puede ser una satisfacción grande, un reflejo de que se realizó un buen trabajo, pero si el equipo no gana el último juego de la postemporada, que sería el definitivo en la Serie del Rey, ese liderato quedará en algo meramente anecdótico.

Las temporadas de beisbol profesional, con esos calendarios tan largos, suelen ser como montañas rusas, con subidas como la que está viviendo el equipo actualmente, y bajadas, como la sufrida en esa serie sufrida en Chihuahua o en la paliza recibida ante Yucatán.

Pero al final del recorrido, es el viaje, la adrenalina derramada, lo que realmente vale la pena, por ello, queda disfrutar el resto de la temporada, día a día, sin adelantarse a los triunfalismos, y mucho menos anticiparse a eventos catastróficos, esto es beisbol y se escribe día a día, pitcheo a pitcheo, aprendamos a vivirlo así, que esa es la mejor manera de disfrutarlo, finalmente, así es la vida misma, ¿no? Que tengan excelente fin de semana, y recuerden disfrutar la vida, hasta que caiga el out 27.