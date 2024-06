Satiricosas

El presidente de Ecuador Daniel Noboa nació en Miami, Florida, EUA, el 30/11/1987. Varias veces se ha publicado este dato exacto en este espacio sin recibir atención alguna ni de México ni de Ecuador. Hay que recordar que la policía ecuatoriana se introdujo a la Embajada de México en Quito, capital de ese país, el 5/4/2024. ¡Y Daniel Noboa, fresco como lechuga sigue dentro!

DEMANDA EN PROCESO

México solicitó que saliera de la ONU, Naciones Unidas, cualquier país en iguales condiciones. La solicitud no la tuvo en cuenta el presidente ecuatoriano-gringo, Daniel Noboa. Sus repetidas seguridades de plena protección y seguridad a las personas locales, bienes y archivos de la Embajada de México, no han funcionado . El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha retenido al vicepresidente Jorge Glass sin permitir a nuestro país retirar nada de sus propiedades de los locales y residencias privadas de sus agentes diplomáticos. El caso es que está mintiendo el multicitado presidente de Ecuador.

Al anunciar México la protección a Glas, la cancillería mexicana aseguró que, según UNA CONVENCIÓN DE 1954, el Estado asilante es el "único facultado para calificar la naturaleza de la persecución" política, por tanto Ecuador está obligado a expedir el permiso de salida si lo solicita México.

¿Y QUE DICE AMLO?

"En consultas con el presidente de México, AMLO, y ante la flagrante y grave violación de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, en particular, del principio de inviolabilidad de los locales y del personal diplomático mexicano, y las normas básicas de convivencia internacional, México anunció el rompimiento de relaciones diplomáticas con Ecuador", según la inteligente canciller mexicana Alicia Bárcena Ibarra que explicó que sigue la ruptura de relaciones con Ecuador, al recapitular cómo sucedió la entrada de la Policía ecuatoriana a la embajada mexicana en Quito, lo cual el país consideró una violación al derecho internacional.

En suma Ecuador mantiene su posición" en contra de Alejandro Celorio Alcántara, consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México "Si bien México no recibió las medidas provisionales solicitadas ante la Corte, sí recibe lo que estaba buscando que es: un reconocimiento de que la inviolabilidad de los locales es absoluta, no acepta excepciones; y el compromiso de Ecuador de que "no ingresará a los locales de México en ese país".

Pero ahora resulta "QUE DICE MI PAPÁ QUE SIEMPRE NO". LA CREDIBILIDAD DE ECUADOR ESTÁ EN JUEGO.

Estas son las medidas provisionales que había pedido el Gobierno mexicano.

LO MISMO DE SIEMPRE

Apoyado por USA, el Gobierno ecuatoriano presentó otra demanda ante la Corte Internacional de Justicia el 29.4.2024 , en la que acusa a México de "usar indebidamente su sede diplomática para dar refugio ilícito a Jorge Glas vicepresidente de Ecuador, desde diciembre de 2023".

Hay que insistir -cuantas veces sea necesario- que la doble nacionalidad del presidente de Ecuador Daniel Noboa, que e-vi-den-te-men-te utiliza para manejar este asunto, debe exponerse ante el mundo. Y una mexicana super panista de Hermosillo, Sonora la tal Lilly Téllez apoya. Lo que pasa es que los gringos no quieren soltar al que consideran "SU CONTINENTE" y solo de ellos, para sus fines.

