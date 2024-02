Sanjuana Martínez difunde supuesta llamada con Ramírez Cuevas

Sanjuana Martínez, exdirectora de Notimex, acusó de "corrupto" al vocero de Presidencia de la República, Jesús Ramírez, y difundió un audio de una supuesta llamada que sostuvo con él sobre el caso de extinción de la agencia del Estado mexicano, y en donde advirtió que tiene una audioteca y "los tengo grabados a tod@s".

La exdirectora de Notimex afirmó que ha recibido amenazas de muerte y acusó que el vocero presidencial lleva un mes atacándola por "descubrir un acto de corrupción" de los secretarios de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján; y del Trabajo, Marath Bolaños.

Además, advirtió que "si publicara las pruebas que piden se puede caer una candidata. Y no quiero hacer daño a este gobierno ni al que viene".

"He recibido amenazas de muerte. Me piden pruebas. Yo los tengo grabados a tod@s. Si publicara las pruebas que piden se puede caer una candidata. Y no quiero hacer daño a este gobierno ni al que viene. Pero aquí les dejó una muestra. Este es el portavoz de Presidencia, Jesús Ramírez quien paga en cash dinero público a una bola de "periodistas" pro 4T. Se dedica a promover campañas de desprestigio con dinero del gobierno. Lleva un mes atacándome por descubrir un acto de corrupción de los secretarios Luisa María Alcalde y Marath Bolaños.

"Es un corrupto, que ahora anda promoviendo a una lideresa corrupta Adriana Urrea, pero que antes quería fregársela. Aquí les dejo una prueba irrefutable. La congruencia es primero. Y sí tengo una audioteca. Si quieren le seguimos. Un gobierno que dice combatir la corrupción debe demostrarlo. Gracias por su atención y apoyo", escribió en su cuenta de Facebook.

En la grabación difundida se escucha supuestamente a Sanjuana Martínez y Jesús Ramírez hablar sobre la liquidación de la dirigencia del Sindicato de Notimex.

Esta es la presunta grabación entre Sanjuana Martínez y Jesús Ramírez Cuevas

Jesús Ramírez: "Yo no tengo problema, yo les vuelvo a decir que ya rectificaste. Pero yo digo que es muy buena propuesta que dejaras a los 11 y dejaras para la Secretaría General y a los seis que tienes ahí en dos meses les das cuello y además con los expedientes de la Función Pública y la Fiscalía. O sea, es que esto es algo político. Es ya sacar esto en otro terreno en donde tu ya tendrías el control, tú tienes protestad como contratante o como patrón. Yo haría eso. Piénsale. Incluir esos y dejar fuera a la señora porque ese es el golpe político al sindicato, ya no sería un triunfo de ellos, tienen que ceder, y a los seis indiciados políticos en la Fiscalía, les armamos el expediente y los sacamos en dos meses. Yo te ayudo con eso.

Sanjuana Martínez: ¿Sería entonces con la señora también?

Jesús Ramírez: Ahí yo diría que ya sería un súper esfuerzo tuyo aceptar a la señora.

Sanjuana Martínez: No es esfuerzo mío, es que es de ustedes, digo, el mensaje que se da contra el combate a la corrupción.

Jesús Ramírez: Por eso digo que con la señora no, para que no sea un triunfo del sindicato, si la señora no entra ya entonces ya no fue completo el retorno, me entiendes. Ahí es donde ya le das tacotas y a los que están indiciados ya los metemos a un proceso para despedirlos.

Sanjuana Martínez: No, todos están indiciados, unos son más graves que otros. Eso no es problema. Se van los 22 que tú dices o 21 o 20, no sé.

Jesús Ramírez: Pero ya sacarlos ahorita para que ya firmen y nos vamos en otro terreno en donde ya todo te favorece a ti, porque incluso los despidos ya van siendo en otras condiciones. Porque ya incluso si los despides ahora ya la carga de prueba la tienen ellos. Eso hasta te quitas de la presión que tienes de la Junta.

Sanjuana Martinez: El caso es que esas… de los 11 serían 10 sin ella y de esos 10, cinco son los que nos atacan y nos ha dicho de todo: 'prostitutas'. Ayer nos dijeron 'desgraciados rateros', o sea, ¿cómo trabajas con esa gente?

Jesús Ramírez: No, no, no si no vas a trabajar, esto es político, piensa políticamente. No van a ser tus amigos, ni tus empleados en buen plan, no, no, es un asunto para ya quitarles… Lo que yo haría sería eso y empujar a que ya lleguemos a un acuerdo.

Sanjuana Martínez: ¿No te parece bien empezar a negociar con cinco o seis, o sea, con la mitad con cinco y ya después que ellos digan no pues uno más con x o y; para empezar a negociar?

Jesús Ramírez: Déjame ver y te digo, pero yo te diría que los 11 y sin la señora.

Sanjuana Martínez: Entonces son 10, quitemos el número 11.

Jesús Ramírez: Está bien, son 10, sin la señora. Te hablo al rato, déjame ver qué posibilidades hay en un escenario y en otro.