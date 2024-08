¿Sandra Cuevas buscará la presidencia con nuevo partido junto a Felipe Calderón?

Sandra Cuevas confirmó a Azucena Uresti que formará un nuevo partido con el que espera ser una nueva opción para las elecciones de 2027 y ser candidata a la presidencia en 2030.

"Estoy trabajando en una nueva fuerza política, en una verdadera oposición quiero decirles y dejar muy claro a todos los mexicanos y mexicanas que voy a seguir trabajando, pero desde el lado de ser oposición es muy importante identificar lo que está pasando en México. Es necesario darnos cuenta de que el problema de nuestro país es que no hay una oposición.

"Los partidos políticos tradicionales son parte de un sistema que ya está agotado y desprestigiado, donde se antepusieron los intereses personales sobre los comunitarios. Entonces vamos a trabajar en esta organización política por la familia y la seguridad de México".

El plan de acción se llevaría acabo en dos años y estarían activos para poder entrar en las elecciones de 2027.

"Esta oposición debe estar en territorio, no vamos a salir solamente cuando sean las elecciones, hay que trabajar en territorio, construir liderazgos que estén cerca de la gente".

Confirmó que el nombre del partido se llamará Por la Famila y Seguridad de México.

Los objetivos son claros para el futuro partido, primeramente cimentar una ideología integral de beneficio social, que sume a la ciudadanía.

¿Van a ser parte de Margarita Zavala y Felipe Calderón de este partido?

Sobre Margarita Zavala y Felipe Calderón, Cuevas dijo que aún desconoce si serán parte del partido. Hubo una invitación al proyecto.

"Yo lo único que les puedo decir es que me estoy acercando a los liderazgos de oposición ... Platicamos, me aconsejó muy bien, me instruyó muy bien, me compartió muchas vivencias, el expresidente de México, Felipe Calderón, así como Margarita".

Su salida y futuro de Movimiento Ciudadano

Sandra Cuevas dijo que no continuará con Movimiento Ciudadano porque no es lo que esperaba y "la lastimó mucho".