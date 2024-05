Saltillo registra el mayor número de nacimientos de infantes en clínicas del IMSS de Coahuila

Con el nacimiento de más de 4 mil infantes vivos, la Clínica 1 del IMSS ubicada en Saltillo, ocupa el primer lugar con la mayor tasa de nacimientos en el estado, según cifras del 2023.

Según dio a conocer la coordinadora auxiliar de Segundo Nivel de Atención adscrita a la Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas (JSPM), doctora Claudia Rodríguez Vázquez, durante 2023 se registraron 15 mil 154 nacimientos de bebés vivos en las unidades médicas del IMSS en Coahuila.

Agregó que los hospitales del IMSS con la mayor tasa de nacimientos en el estado son el Hospital General de Zona (HGZ) No. 1 de Saltillo nacieron 4 mil 639 infantes; en el HGZ No. 16 de Torreón fueron 3 mil 437; mientras que en el HGZ No. 7 de Monclova, el registro fue de 2 mil 161, debido a la cantidad de población derechohabiente que atienden.

Recordó que las mujeres embarazadas que acuden a las unidades médicas reciben información amplía sobre los recursos que el IMSS destina para ellas antes y después de dar a luz y, de igual forma, se les habla sobre los anticonceptivos que pueden utilizar luego del nacimiento.

Asimismo, dijo que cada día en los hospitales del IMSS en Coahuila se reciben un promedio de 41 infantes que llegan al mundo; la mayoría se trata de embarazos a término que se logran gracias a un adecuado control prenatal, lo que se traduce en una persona recién nacida en buenas condiciones y una rápida recuperación en las madres.