Salinas Pliego carga contra Paco Ignacio Taibo II por sugerir que su fortuna sea expropiada

El empresario Ricardo Salinas Pliego ha dado de qué hablar en redes sociales, pues en esta ocasión criticó a Paco Ignacio Taibo II, luego de que éste sugiriera que las fortunas acumuladas por una pequeña élite deberían ser expropiadas para saldar deudas con el Estado y promover una redistribución más equitativa de la riqueza.

Durante una conversación en el programa "Largo Aliento", conducido por Sabina Berman, la periodista preguntó si Salinas Pliego debería ser expropiado, a lo que Taibo II respondió que "sí, absolutamente. Pagas tu deuda, charrascas, tu canal desaparece y es expropiado por deudas al aparato del Estado".

Ante ello, Salinas Pliego no dudó en reaccionar al respecto: "Se les está cayendo a pedazos el país, se les acabó el dinero y quieren distraer a la pobre gente".

"Si a mí me alcanza para viajar en helicóptero… ¿por qué le causa a usted dolor rectal que use mi dinero para viajar en helicóptero? A mí no me molesta que usted ande en transporte público, ni lo critico. Acuérdese que la vida pone a cada quien donde lo merece y punto", agregó.

Salinas Pliego dedica reflexión a Taibo tras sugerir expropiar empresas

Asimismo, el fundador de Grupo Salinas lanzó un artículo por medio de la plataforma X titulado: "El pensamiento del zurdo de mier… en los sueños de Taibo y Berman", en el que da su punto de vista -más a detalle- de los comentarios del Director general de Fondo de Cultura Económica.

"El pensamiento del 'zurdo de mier…' se origina, vive y florece en personas que no han logrado nada, frustrados, ineptos y, en muchos casos, pervertidos, quienes, ya sea por incapacidad, falta de voluntad, falta de perseverancia, fallas de carácter, falta de inteligencia o abusos sufridos durante su infancia, no han logrado hacer de sus tristes vidas… NADA. Muchos de ellos culpan a la mala suerte, a haber nacido en cierta familia (falta de herencia), a su lugar de nacimiento o a la persona que los crió. En fin, siempre tienen mil y una excusas para justificar su ineptitud y disfrazar su frustración. Siempre culpan a las situaciones adversas que presenta la vida, situaciones que todos enfrentamos. Una de las principales fuentes de sufrimiento del Zurdo de mier… es el éxito y la riqueza de quienes trabajamos, nos educamos, nos esforzamos, enfrentamos las adversidades de la vida y les damos la vuelta", expresó el magnate.

Aunado a ello, consideró que "para ellos, existe un sistema 'opresor' que fomenta la desigualdad y los deja desamparados, a ellos y a sus familias. Entonces buscan a otros fracasados igual que ellos para establecer relaciones y se autoproclaman como "el pueblo" o "la mayoría" que lucha porque todos seamos igualmente jodidos".

"Justifican su rencor señalando lo que es evidentemente natural: sólo una minoría logra mucho siempre. Esto se llama la ley del más fuerte o, para quienes sí fueron a la escuela, selección natural. Si buscan en la naturaleza, siempre encontrarán ejemplos claros: el león que más come en la manada es el que mejor pelea", añadió.

En ese sentido, el dueño de TV Azteca aseveró: "los ´'zurdos de mie…' NO me quieren a mí ni a mi dinero… quieren joderlos a ustedes y quieren su dinero. Yo sólo estoy en el medio dando la pelea de las ideas, para que no acaben con todo lo que los que sí trabajamos hemos construido".

Finalmente, lanzó una pregunta para que los usuarios de la red social reflexionen. "Cada vez que hablen de la mentirosa deuda de impuestos o de expropiar mis empresas, piensen bien en lo siguiente: ¿Qué o quién va a detener a los 'zurdos de mier…'si les permitimos que inicien con prácticas dictatoriales?