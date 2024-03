Salinas Pliego adeuda más de 60 mil millones de pesos

¿Debe o no debe? Esa es la pregunta para saber si Ricardo Salinas Pliego tiene una deuda con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) debido a que, según la institución tributaria, no se ha realizado el pago de impuestos de Grupo Salinas; suma que asciende a más de 60 mil millones de pesos.

En conferencia matutina, en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que se harán públicos los documentos en una página del gobierno para demostrar el adeudo que tienen las empresas del dueño de TV Azteca. Por lo anterior, Salinas Pliego se mantiene firme y niega que Grupo Salinas deba impuestos al SAT, por lo que mencionó: "las acusaciones o afirmaciones de parte de mi amigo el presidente en el sentido de que Grupo Salinas ha dejado de pagar una cantidad altísima de impuestos: no es cierto"

Salinas Pliego dijo que por sus empresas pagan "muchísimo", son cantidades "obscenas de impuestos".

"El SAT extorsiona a empresarios", afirma Salinas Pliego

El empresario dijo que el SAT, al querer extorsionar, pide la mitad del pago para "perdonar la deuda", a lo que Salinas Pliego dice no ceder a extorsiones y mucho menos aceptar descuentos. Al mismo tiempo mandó un mensaje al gobierno: "No vamos a pagar más que lo que es correcto y por ningún motivo vamos a pagar el doble o hasta el triple como pretende la administración".

Salinas Pliego también acusó que hay corrupción en el gobierno, específicamente en el manejo de los Programas del Bienestar, afirmando tener pruebas en su poder.

AMLO pide a Salinas Pliego presentar pruebas

Después de que Salinas acusó al SAT de extorsionar a empresarios, López Obrador exigió al dueño Grupo Salinas mostrar información, pues dijo que en su gobierno existe el compromiso de "no mentir, no robar y no traicionar al pueblo".

AMLO afirmó que este tema con el empresario no es nada personal, para que no haya malos entendidos, "es con todo respeto".

"Salinas Pliego tiene pruebas o piensa que nosotros queremos extorsionar porque el gobierno es corrupto. Lo único que le pediría es que presentara las pruebas y si presenta las pruebas, actuamos", dijo durante su conferencia.

¿Cuánto debe Ricardo Salinas Pliego por su empresa Grupo Salinas?

El director del Servicio de Administración Tributaria, Antonio Martínez Dagnino, dio a conocer que el adeudo de impuestos de Grupo Salinas es de 63 mil millones de pesos.

Lo anterior, resultado de algunas auditorías a cuatro empresas de Salinas Pliego durante 2008 y 2018.