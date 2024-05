Salgan a participar sin miedo, es nuestro derecho: Carlos Jacobo Rodríguez

Durante su cierre de campaña en la macroplaza I de Piedras Negras, Carlos Jacobo Rodríguez González, candidato a la presidencia municipal por la coalición Sigamos Haciendo Historia; agradeció a la población su incondicional apoyo y pidió a los nigropetenses a salir a votar sin miedo y cumplir con su derecho como ciudadanos.

"No tengan cuidado, salga a participar, el Ejército Mexicano, la Guardián Nacional está al pendiente. Salgan a participar, es nuestro derecho y nuestra obligación como ciudadanos; entonces hay que salir a participar con todo el ánimo con toda la familia para poder derrocar 90 años de priísmo aquí en Piedras Negras", refirió el candidato de Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) y (Partido del Trabajo (PT).

Rodríguez González concluyo su campaña recorriendo de un extremo al otro la ciudad de Piedras Negras saliendo de la colonia Villas del Carmen hasta llegar a la Macroplaza I; acompañado de un grupo de jinetes, caravana de cientos de coches y población que acudieron a esperarlo en su recorrido y saludarlo.

"Mucha gente, la verdad me da mucho gusto porque, pues nadie está acarreado, no hay ningún camión, no estamos acarreando a nadie. La gente viene por convicción, toda la gente que nos siguió con sus vehículos, también por convicción, los que iban en bici, en motocicleta y la verdad es que siempre hemos hecho esa campaña, una campaña limpia, una campaña honesta, una campaña de concientización; que la gente entienda que todo lo que empieza mal termina mal, por eso nosotros no compramos el voto", dijo Carlos Jacobo Rodríguez.

La mencionada cabalgata-caravana concluyó en la Macro Plaza I, donde se llevó a cabo la presentación del grupo Chicos de Barrio, sobre una plataforma de un tráiler que participo en la caravana y que se ubicó en el área del estacionamiento de dicho espacio público.