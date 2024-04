Sale a hablar acosadora real que inspiró la serie Baby Reindeer de Netflix: 'Yo soy la víctima'

A tan solo días de haberse estrenado, la serie "Baby Reindeer" se ha convertido en la más vista de Netflix y la más comentada en las redes sociales, pues al tratarse de un caso real y actual, muchas son las dudas que han surgido. Entre ellas, la verdadera identidad de Martha, la escalofriante acosadora de Richard Gadd, escritor y protagonista, tanto en la ficción como en la realidad, de dicha historia.

Tras su estreno, han sido muchos los fans que han decidido ir un paso más allá, jugar a los investigadores y tratar de dar con la verdadera identidad y el paradero de Martha y, tal parece, que lo han encontrado, ya que una mujer, que afirma haber inspirado a este personaje ha salido a dar su opinión y advertir al creador de la serie.

En una entrevista para el diario "Daily Mail", la mujer aseguró que ha sido atacada por los espectadores de la serie, a tal grado de que ha recibido amenazas de muerte, por lo que ya contempla la posibilidad de tomar acciones legales contra el protagonista.

Martha, de la vida real, asegura que, aunque la serie la retrata como una acosadora, en realidad es Gadd quien está obsesionado con ella, pues creó un programa solo para hablar de ella: "Está usando 'Baby Reindeer' para acecharme. Yo soy la víctima. Ha escrito un maldito programa sobre mí", dijo.

Asimismo, señaló al actor de intimidarla a nivel mundial y usarla solo para "obtener fama y fortuna”.

Si bien, el diario británico decidió no dar el nombre de esta mujer, sí aseguraron que tiene muchas similitudes con el personaje de Martha, como la edad y que ambas estudiaron derecho; pero, en el tema físico, es ella quien niega el parecido:

"Se parece un poco a mí después de que subí cuatro kilos durante el encierro (por la pandemia), pero en realidad no soy poco atractiva", agregó.

También negó que el apodo que da nombre a la serie, "Baby reindeer (bebé reno)", jamás existió.

"Martha" también acusa a Gadd de tener el "síndrome del personaje principal" y de haberla expuesto deliberadamente al escrutinio público: "Él siempre piensa que está en el centro de las cosas. Yo no estoy escribiendo programas sobre él ni promocionándolos en los medios, ¿verdad? Si quisiera que yo fuera anónima, podría haberlo hecho. Gadd debería dejarme en paz", finalizó.

Por su parte, el actor ha suplicado a los fans dejar de especular al respecto de los personajes de la historia, la cual ya ha alcanzado el número uno en 30 países, incluyendo México.

"La gente que amo, con la que he trabajado y admiro está injustamente atrapada en la especulación. Por favor, no especulen sobre quiénes podrían ser las personas de la vida real. Ese no es el objetivo de nuestro programa”, escribió en sus historias de Instagram.

