¿De qué trata el capítulo 4 de la serie 'Bebé Reno' de Netflix?

'Bebé Reno' o 'Baby Reindeer', es la serie de Netflix que está dando de qué hablar en redes sociales, no sólo por los temas de acoso y abuso que toca, sino porque está basada en hechos reales.

La historia escrita y protagonizada por Richard Gadd, está basada en las vivencias del mismo comediante, según lo ha señalado en entrevistas donde ha narrado la experiencia de acoso y abuso que vivió con una mujer a la que conoció en un pub en Londres en 2015 y que, además, lo hostigó por tres años con 41 mil 71 correos, 350 horas de mensajes de voz, 744 tuits, 46 mensajes en Facebook, 106 páginas de cartas, sin contar varios regalos que le hizo, como un reno de peluche y hasta ropa interior.

Es así que la historia de 'Bebé Reno' nos presenta al personaje de 'Donny' (Richard Gadd), cuya vida cambia luego de conocer a Martha (Jessica Gunning), una mujer que parece vulnerable, pero que forma con él un vinculo insano que se convierte en situaciones de acoso y abuso para el hombre.

¿Por qué está siendo tan mencionado el capítulo 4 de 'Bebé Reno'?

En redes internautas no paran de hablar de lo impactante que ha sido el capítulo 4 de la serie 'Bebé Reno', mencionándolo con memes que hace alusión a lo sobrecogedor e impactante que es.

No vamos a entrar en 'spoilers' para evitar arruinar la experiencia del lector (si es que no se ha visto la serie), pero el episodio toca fibras bastante sensibles a través de su protagonista y de cómo se ha visto terriblemente afectado por el abuso, no sólo mental sino sexual.

El episodio, así como la serie en general, ha despertado conciencia entre el público sobre los abusos que suelen vivir los hombres y como en muchas ocasiones es minimizado por la sociedad.

La serie se encuentra en Netflix y cuenta con 7 episodios.