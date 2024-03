Ruth Castro presenta libro de mini ensayos

Esta noche a las 8:00 p.m. Ruth Castro presentará su nuevo libro, “Pensar a caballo, pensar sobre la almohada”, en la librería El Astillero, ubicada en el segundo piso de Casa Juárez.

El volumen, publicado por El Astillero y la editorial Arferit, está conformado por 21 ensayos creativos donde la autora aborda diversos temas que le han dado vueltas en la cabeza durante la última década, aproximadamente.

“Son textos de muy distintos tiempos; unos son del año pasado y otros de años atrás. Sin embargo, al seleccionarlos descubrí que había ciertos temas que se repetían, pero no de manera igual, sino que después de dos o tres años seguía pensando quizás en las mismas cosas, pero iba agregando algo por el paso del tiempo, porque uno crece y va teniendo otras experiencias”, expone Castro.

Una de esas temáticas recurrentes gira en torno a las desigualdades de género, desde cómo se percibe el cuerpo de las mujeres hasta los peligros que estas enfrentan al realizar una actividad tan cotidiana como caminar, así como la necesidad de tener referentes femeninos en la infancia.

“Había muchos personajes que me gustaban, pero todos eran hombres, eran aventureros, y yo me preguntaba por qué no había mujeres. Hasta adulta, cuando las fui encontrando, me dije ‘a lo que queda de mí de niña le hubiera gustado haber conocido estas historias y tenerlas de referente’”.

En el libro, Ruth Castro dedica un ensayo a una de esas figuras femeninas descubiertas en la adultez: Atalanta, un personaje de la mitología griega que fue sometido al abandono desde la más tierna niñez, pues su padre, el rey, sólo aceptaría tener hijos varones. La pequeña fue dejada a su suerteen el bosque, donde una osa la amamantó y la crió. Así sobrevivió hasta la adolescencia, cuando fue encontrada por unos cazadores y llevada a la ciudad.

Atalanta se relaciona con las amazonas, que por mucho tiempo fueron descartadas como un simple mito, hasta que la historiadora Adrienne Mayor descubrió que los griegos llamaban así a todos los habitantes de un pueblo cercano donde reinaba la equidad de género.

“La forma en que estaban organizados (las mujeres podían ser grandes guerreras, ser líderes) a ojos de los griegos, que era un pueblo muy patriarcal, les parecía aberrante. […] Intento imaginarme cómo las niñas o adolescentes griegas recibían estas otras figuras mitológicas aunque no fuerande su pueblo, y también lo que para mí representa tener una figura así”.

Además de los temas de género, Ruth también aborda diversos aspectos del proceso de escritura y de su relación personal con los libros. Para ella, escribir es una forma de moldear ideas, de “ensayarlas”; de ahí que el ensayo sea un género literario en el que se siente tan cómoda y que busca explorar con distintas narrativas.

Cada texto de este libro posee un tono y un tiempo que lo distingue de los demás, como resultado de este “juego de escritura” que la autorarealiza con tanto cuidado.

“En este tiempo acelerado donde todo es prisa y producir, ¿de dónde sacamos tiempo para pensar y luego para escribir y luego ir puliendo esas ideas? A quienes nos interesa (la escritura) ese acelere nos parece mucho más fuerte precisamente porque lo que necesitamos es todo lo contrario: quelos tiempos fueran más largos, que tuviéramos más oportunidad de corregir, de buscar las palabras precisas, de salir a caminar a ver si se acomodan algunas ideas”.

EL LIBRO

El título “Pensar a caballo, pensar sobre la almohada” hace referencia a dos personajes históricos. El primero es Michel de Montaigne, filósofo francés del siglo XVI a quien se le adjudica la creación del ensayo como género. Básicamente escribía textos sobre cualquier tema con el sustento de que “estaba ensayando ideas”. Su proceso era reflexionar numerosas cuestiones sobre su caballo, mientras iba de un lugar a otro a atender sus asuntos, para luego llegar a casa a pasar esas ideas al papel.

El segundo personaje es Sei Shonagon, una mujer japonesa que, 500 años antes de Montaigne, realizó textos muy similares a lo que el francés llamaría ensayo. Tanto ella como sus compañeras de la Corte inventaron un lenguaje secreto para compartir ideas. Tuvieron que recurrir a esa invención porque, deliberadamente, no se les enseñaban términos de política, economía o historia, ya que su papel era acompañar a los hombres poderosos, no entenderlos. Aún así, compartían sus reflexiones a través de sus escritos. Uno de los más famosos que se descubrieron fue llamado “El libro de la almohada”, porque era un cuaderno secreto que Shonagon guardaba en un cajón junto a su almohada.

Esa influencia japonesa se traduce a otra decisión que hace que el libro destaque: solo está impreso con tinta azul, como alusión a las ilustraciones niponas conocidas como índigo, las cuales hacían referencia a las plantas de donde se obtenían las pinturas.

Las ilustraciones que acompañan algunos de los relatos fueron hechas por la artista visual y escritora María José Ramírez, autora de “La genética de los monos”. De este modo, el libro no sólo es valioso por las palabras que contiene, sino por el concepto con que fue concebido, como un objeto quecarga con significados que complementan el mensaje de la autora.