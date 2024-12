Rosa Montero y Fernando Aramburu abren el Salón Literario Carlos Fuentes a en FIL Guadalajara

Silvia Lemus viuda de Fuentes, acompañada del presidente de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, José Trinidad Padilla López, entregó la Medalla Carlos Fuentes a los escritores españoles Fernando Aramburu y Rosa Montero, quienes fueron los encargados de abrir el Salón Literario Carlos Fuentes de la FIL, este domingo, en el segundo día de actividades del encuentro literario que tiene a España como País Invitado de Honor.

Los dos escritores que son considerados dos de las más importantes voces de la literatura contemporánea, alentados por la periodista española Berna González, hablaron de su formación lectora y su entrada a la escritura, de sus proyectos literarios, de su postura ante la literatura y ante la verdad, de sus intereses y obsesiones y de su reconocimiento en la literatura de América Latina.

Rosa Montero, la autora de "La loca de la casa", "El peligro de estar cuerda" y "La buena suerte", aseguró no tener duda de que todos los “somos en primer lugar lectores, lectores apasionados que además escribimos. Entonces la lectura apareció prontísima en mi vida, mi madre me enseñó a leer de pequeña", dijo la narradora que relató que su primer texto lo escribió cuando tenía cinco años y desde ahí tiene a la literatura como una forma de vida, sin la cual no podría vivir.

Por su parte, Fernando Aramburu, autor de obras como "Patria", "Los peces de la amargura" e "Hijos de la fábula", relató su acercamiento a la literatura, que fue primero de odio y después de amor. El odio devino cuando lo hicieron leer por obligación, en el colegio, "El lazarillo de Tormes" y tras hacer un examen recibió una cachetada, ya después, en otro colegio, llegó un profesor que lo hizo, por voluntad, amar la literatura.

"A mí el destino no me deparó esto que se llama una biblioteca paterna o materna, yo pues crecí en un ambiente culturalmente muy modesto no había libros en casa por tanto no fui inducido desde la cuna a la lectura. El primer libro que yo leí fue por obligación en el colegio y me supuso una bofetada que no he olvidado y que me llevó a una actitud que es poco frecuente en los escritores que es el odio a la literatura durante un tiempo", afirmó.