¿Rocío Sánchez Azuara tiene una skin en Fortnite? Aquí te explicamos

¿La icónica conductora se une al mundo de los videojuegos?

En redes se popularizó una noticia que impactó a los fanáticos de Fortnite y la televisión mexicana, pues supuestamente, los desarrolladores habían añadido una "skin" de la icónica conductora, Rocío Sánchez Azuara, al videojuego, algo que resultaba increíble para ambas comunidades.

La noticia se volvió tendencia en redes sociales rápidamente, la skin tiene una figura similar a la de la conductora, además de un cabello bastante parecido, lo que alimentó más la teoría de la figura de TV Azteca en el videojuego.

¿En verdad Rocío Sánchez Azuara está en Fortnite?

Muchos usuarios aseguraron que la skin es falsa, no obstante, la realidad es que sí existe, sin embargo, una triste noticia se hace presente para los fanáticos de la televisión mexicana, pues el parecido aspecto del personaje dentro del videojuego no pertenece a Rocío Sánchez Azuara, sino nada más ni nada menos que a Mariah Carey.

Los conocedores del videojuego sabían de primera instancia que dicha skin no pertenecía a la conductora de "Acércate a Rocío", pues en el "lote" del aspecto refiere directamente a la cantante de "All I Want for Christmas Is You".

Sin embargo, este tema tomó tanta relevancia que internautas que no son conocedores del juego felicitaron a los desarrolladores por incluir a una figura mexicana como aspecto en el videojuego, no obstante, la realidad es que aquellos fueron víctimas de una "fake news".

Si bien, la noticia de la conductora es falsa, usuarios reconocieron el esfuerzo de los trabajadores por crearle un gran parecido a la icónica cantante en etapas decembrinas.