Robots, unidad y triunfo

El robot fue el pretexto perfecto en la sexta edición de FIRST Laguna Regional, promovido por Industrias Peñoles en formato presencial, con el fin de inspirar a los jóvenes a ser líderes e innovadores en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas.

Este fin de semana se gozó; hubo música, baile, euforia, pero sobre todo, brilló el espíritu de cooperación, profesionalismo amable y buena voluntad entre los 41 equipos de jóvenes estudiantes de 15 estados del país que compitieron por un pase al mundial, en Estados Unidos. En la temporada 2024 de Crescendo, la empresa minero-metalúrgica, patrocinó a 26 equipos de Coahuila, Durango, Oaxaca, Zacatecas, Chihuahua, Estado de México y Guanajuato, lo que se traduce en más del 50 por ciento.

El evento se llevó a cabo el 22 y 23 de marzo en la arena Borregos del Tecnológico de Monterrey, campus Laguna y reunió a más de dos mil personas, de las cuales, 950 fueron estudiantes. Las luces azules y rojas iluminaron el campo de batalla mientras en las gradas, se ondeaban las banderas y pompones, al tiempo que los jóvenes estudiantes y hasta las botargas, cantaban y bailaban y levantaban un retrato de Woodie Flowers, quien fue copresidente del Consejo Asesor Ejecutivo y asesor de distinguido de FIRST.

Ayer llegó la hora de la verdad y después de 76 emocionantes partidos de clasificación, quedaron listas las ocho alianzas (rojas y azules) de estudiantes de distintos estados del país, que avanzaron a los playoffs en la categoría de FIRST Robotics Competition.

Los ocho equipos con el mayor Ranking Score se convirtieron en cabezas de alianza y en orden, hicieron la invitación a otras cabezas de alianza. Antes de ello, se pidió un aplauso para los 41 equipos que hicieron un increíble trabajo en los partidos de clasificación.

Finalmente, el proceso tuvo como resultado ocho alianzas de tres equipos cada una, para dar un total de 24 agrupaciones en los playoffs, de las cuales, 12 eran auspiciadas por la empresa minero-metalúrgica. Fueron 15 partidos de playoffs cardiacos.

LA GRAN FINAL

"¡Equipos, enciendan sus robots! ¿En dónde está la alianza azul?, ¿en dónde está la alianza roja?". Con el tradicional saludo de alianzas azules y rojas y una música de fondo del tema de Super Mario Bros, minutos antes de las 17:00 horas de ayer, arrancó la gran final del FIRST Laguna Regional y en la cual, cuatro equipos laguneros que tienen patrocinio de Peñoles se metieron a la disputa.

La alianza roja quedó conformada por los equipos 4400 Cerbotics del Colegio Cervantes de Torreón; 4635 de la PrepaTec Botbusters de Nuevo León y el 3480 de la PrepaTec de León, Guanajuato

Mientras que la alianza azul se integró por el equipo 4403 Roult de la PrepaTec campus Laguna; 5705 Desert Eagles del Conalep Torreón y 5526 Type C del Colegio Americano de Torreón.

El primer partido se lo llevó la alianza roja con 96 puntos sobre 63 anotados por la alianza azul; en ese momento comenzó la tensión, el nerviosismo y hasta el llanto, pues si volvían a ganar, se llevaban la final. El reto se llamó Crescendo y los equipos debieron anotar notas musicales en dos amplificadores, una especie de canastas. Los primeros 15 segundos, los robots fueron autónomos y los siguientes dos minutos con 15 segundos, estuvieron controlados por un driver (estudiante).

La fiesta de robótica en la cancha culminó cuando el árbitro revisó el marcador y dio luz verde a la alianza roja conformada por los equipos 4400 Cerbotics del Colegio Cervantes de Torreón; 4635 de la PrepaTec Botbusters de Nuevo León y el 3480 de la PrepaTec de León, Guanajuato. Se llevaron el campeonato regional con dos partidos ganados.

Su rival en el terreno de juego, fue la alianza azul, integrada por el equipo 4403 Roult de la PrepaTec campus Laguna; 5705 Desert Eagles del Conalep Torreón y 5526 Type C del Colegio Americano de Torreón. En este evento, participaron más de 150 voluntarios, árbitros, inspectores y 30 jueces, que fueron los encargados de otorgar varios premios, entre ellos, el Impact Award, el más prestigioso de FIRST. En este juego, los jóvenes destacaron la unidad y que gracias a FIRST Laguna Regional, presentado por Industrias Peñoles, podrán elegir una carrera de Ingeniería.

Para culminar, el director general de Industrias Peñoles, Rafael Rebollar destacó que el éxito en la vida es de quien lo trabaja y que los jóvenes que participaron en FIRST Laguna Regional son un ejemplo de ello.

Ayer se realizó la gran final del FIRST Laguna Regional, en la cual cuatro equipos laguneros se metieron a la disputa.

Premios de First Laguna Regional

*Safety Award. 8266 Owlbot Laguna del Rey.

* Imagery. 7687 Corcebots Bermejillo

* Gracious Professionalismo Award. 7018 Eolotics El Espinal, Oaxaca

* Team Spirit Award. 7546 PrepaTec Zacatecas.

* Rookie Inspiration Award. 9513 Circuit Crew 9513 Conalep Gómez Palacio.

* Autonomous Award. 4635 PrepaTec Botbusters Nuevo León.

* Creativity Award. 6170 Prepa Tecmilenio Vitronik San Luis Potosí.

* Quality Award. 5705 Desert Eagles Conalep Gómez Palacio.

* Industrial Design Award. 4403 Roult de PrepaTec Laguna.

* Innovation in Control Award sponsored by Rockwell Autom. 4400 Cerbotics del Colegio Cervantes de Torreón.

* Excellence in Engineering Award. 4603 Forza One Instituto Francés de La Laguna.

* Team Sustainability Award. 9134 Prepa Tecmilenio Devolt campus Chihuahua.

* Judges Award. 6200 PrepaTec XRAMS Chihuahua.

* Rookie All Star Award. 9499 KánariTech Fresnillo plc CECyTECH EMSaD 35 Uruachi.

* Dean's List Finalist Award. Oriana J. 3354 TecDroid Querétaro. Kamila O. 9134 Prepa Tecmilenio Devolt.

* Engineering Inspiration Award. 3354 PrepaTec TecDroid Querétaro.

* Premio a alianza azul finalista. 4403 Roult PrepaTec campus Laguna. 5705 Desert Eagles del Conalep Torreón. 5526 Type C del Colegio Americano de Torreón.

* Impact Award. 9120 Silverbot Fresnillo plc de Guanajuato.

el siglo de torreón / Fernando Compeán