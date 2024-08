RIP autónomos

ÁTICO

Adiós a los órganos autónomos. Adiós a las tareas que llevaban a cabo, muchas desapercibidas, muchas incompletas pero fundamentales para ti, ciudadano o ciudadana. Quizás ya hayas internalizado la retórica lopezobradorista para desaparecerlos; quizás estás convencido(a) de que son demasiado caros, no sirven para nada, son un gobierno paralelo o pulverizan las funciones del Estado, y demás mentiras repetidas ad nauseam por mala fe o ignorancia. Y sólo te darás cuenta de para qué fueron creados cuando quedes desamparado ante los abusos del partido/gobierno en el poder y no tengas donde denunciar violaciones a tus derechos humanos, donde exigir información pública, donde obtener evaluaciones sobre la política social o la política educativa, donde presionar para que los monopolistas rapaces no te expriman como naranja con precios abusivos. Tú serás el gran perdedor.

Perderás cuando el Ifetel no pueda regular a Slim obligándolo mínimamente a competir o a reducir tarifas. Perderás cuando quieras saber qué escuela pública cerca de ti recibió la mejor evaluación de la prueba PISA, para mandar a tus hijos ahí. Perderás cuando el IMSS o el ISSSTE cometan errores en una intervención quirúrgica y no puedas acudir a la CNDH para demandar la reparación del daño. Perderás cuando la Comisión de Competencia no multe a quienes coluden para mantener precios altos en el mercado de la tortilla, el cemento, las aerolíneas o los taxis. Perderás si vives en la pobreza y acabarás pagando 40 por ciento más en servicios como electricidad o telefonía celular. Esas instituciones -imperfectas, débiles, sin los dientes necesarios- fueron creadas para darle más poder al ciudadano y menos al gobierno o a los poderes fácticos. Cuando las destruyan en lugar de fortalecerlas y mejorarlas, estarán quitándote instrumentos para que puedas ejercer tus derechos. Subcontratarás su defensa a Morena.

Y a un gobierno que miente cuando te dice que se ahorrarían 100 mil millones de pesos con su extinción, cuando el presupuesto para 2024 de los 7 órganos que se pretende eliminar solo suma 4 mil 534 millones, apenas un 4.5 por ciento de lo que denuncia AMLO. Un gobierno que engaña sugiriendo que jamás recibiste un solo beneficio, cuando antes de la existencia de la Cofece los servicios de telecomunicaciones eran 30 por ciento más caros. AMLO engaña sobre los sueldos de los comisionados del INAI, sobre la nula importancia de la competencia para los consumidores, sobre cómo es innecesario un órgano de transparencia y protección de datos personales, mientras él reserva información y disemina información privada -de manera ilegal- en la mañanera. Él no habría podido usar el tema de la corrupción como bandera en las elecciones del 2018 y el 2024, sin la Estafa Maestra, el Grupo Higa, las empresas fantasma de Duarte y demás escándalos revelados por el periodismo de investigación, vía solicitudes al INAI.

Si crees que las funciones de estos organismos continuarán y solo serán absorbidas por distintas secretarías, eres ingenuo o vives con los ojos cerrados. ¿Acaso un gobierno que ha incumplido con sus obligaciones de transparencia y ha reservado información por razones de "seguridad nacional", milagrosamente se volverá más transparente si el INAI es absorbido por la Función Pública? ¿Acaso un gobierno que no actuó para contener o regular oligarcas y permitió que la fortuna de Slim y Larrea aumentara en 70 por ciento, va a enfrentar a los poderes fácticos si la Cofece queda bajo el control de la Secretaría de Economía? ¿Acaso un gobierno que ha defendido a los militares en el caso Ayotzinapa y tantos más, repentinamente, va a proteger a las víctimas porque desapareció a la CNDH? El problema perenne de los órganos que AMLO/Morena quieren erradicar era su captura por intereses ajenos al interés público, al interés ciudadano, al interés del consumidor. Ahora, la captura provendrá de otro partido hegemónico que promete cuidar tus derechos, cuando en realidad los pisoteará, como lo hacía el viejo régimen priista.

Como lo expresó una porrista de la 4T, la intención de AMLO es volver al Estado fuerte, posrevolucionario de 1917, y los órganos autónomos son un obstáculo para esa visión. A confesión de parte, relevo de pruebas. Adiós a lo que se construyó para contener al poder arbitrario, partidizado, discrecional. Y RIP a tus derechos.