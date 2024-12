Rincón Beisbolero

Agoniza este 2024 y algunos seguidores de los Algodoneros de Unión Laguna ya manifiestan cierta desesperación porque la directiva no anuncia refuerzos; José Albertos es la única adición, y su estadía en el equipo va a depender de la salud de su brazo derecho, el de Reynosa, Tamps., es un lanzador con proyección para Estados Unidos, pero las lesiones le han afectado bastante. Es la política de esta directiva, la cual analiza a fondo cada movimiento, y hasta entonces se hace el ajuste y el anuncio oficial, pero cabe la pregunta ¿qué beneficio trae al equipo anunciar refuerzos tan temprano? Lo importante es que las caras nuevas realmente vengan a fortalecer el roster.

Para quienes seguimos detalladamente el desempeño de Unión Laguna en 2024, hay situaciones que parecen muy claras, como que Braden Webb no debe regresar; Joe Van Meter ya es un riesgo por su veteranía y constantes lesiones; Darren Zeferina también es un caso a pensarse, por ser la tercera opción en segunda base, y eso no es normal en un jugador extranjero. No se sabe si la directiva conseguirá los derechos definitivos de Nico Tellache, lo que sería una excelente noticia. Existen dudas sobre el regreso de Didi Gregorius, Jonathan Schoop, Aaron Alther, el receptor Hendrick Clementina, Julián León, el relevista Curtis Taylor, Jesús Reyes y Tyler Wilson.

Algunos aficionados quisieren ver ya el anuncio de varias caras nuevas en el roster 2025, pero en realidad no corre ninguna prisa, cuando lo importante es que el plantel esté completo desde el primer día de la pretemporada. En el cuerpo técnico también podría haber más movimientos, porque hoy no se tiene un coach de bateo, después del anucio oficial de la salida de Michel Enríquez y Javier Robles, este último fue coach de banca, pero el cargo ahora será para Carmelo Martínez, paisano de José Molina. En esta área podrían darse otros ajustes, cuando menos el anuncio de un coach de bateo, porque el material ofensivo de Algodoneros es de calidad, pero este año estuvo lejos de su nivel.

Las manifestaciones de protesta en contra de la continuidad de José Molina, han aparecido en buena cantidad, pero la directiva tiene otro punto de vista y el manager boricua se mantendrá al frente del equipo, al menos en el inicio de la temporada 2025. En un análisis frío y detallado, los números de Molina son positivos, y seguramente quienes toman las decisiones tomen en cuenta ese aspecto; además, no olvidar que la directiva que encabeza Guillermo Murra Marroquín no acostumbra hacer muchos movimientos, y dichos ajustes sólo vienen cuando ya se hizo un análisis a fondo y la situación amerita el cambio, como sucedió en las salidas de Óscar Robles o Ramón Orantes.

En la pelota local, causó sorpresa la incorporación del equipo Ayuntamiento de Matamoros al Circuito Mayor de Beisbol de la Laguna; cabe aclarar que no se trata del equipo que causó baja en la Liga Premier; el nuevo equipo matamorense estaba listo para iniciar en el Circuito Mayor de Beisbol, pero finalmente no hubo disponibilidad para utilizar el parque Horacio Piña, debido a la actividad de la Liga Premier en dicho inmueble. Con Juan Manuel Pérez Medina al frente, además del roster que ya dieron a conocer, Matamoros será contendiente en el Circuito Mayor, y no hay duda que tiene todo para estar en los juegos de playoff, como serio aspirante.

El ingreso del Ayuntamiento Matamoros es importante para el Circuito Mayor, y para el beisbol de La Laguna, al tratarse de una de las plazas de más tradición en la Comarca Lagunera; al igual que el resto de los equipos participantes, Matamoros cuenta con buena cantidad de jóvenes locales, que aquí han encontrado una excelente opción para continuar su desarrollo. Este Circuito Mayor de Beisbol de la Laguna con nadie compite, se trata de un proyecto con ideas bien definidas, como apoyar al pelotero joven nacido en la región, y a los patrocinadores para que no gasten tanto dinero en armar equipos plagados de jugadores profesionales, extranjeros y foráneos.