Rincón Beisbolero

Si se pregunta a 100 aficionados al beisbol, seguidores de Unión Laguna; ¿a quién quieren ver en el Estadio de la Revolución, a Bravos de León, Guerreros de Oaxaca o a cualquier equipo de la Zona Norte; cuál sería su respuesta? El equipo leonés y el oaxaqueño importan poco o nada aquí en la Comarca Lagunera, y ese fenómeno seguramente también se da en otras plazas norteñas, que prefieren recibir a Sultanes, Toros, Tecolotes, Saraperos, Charros, Rieleros, Acereros, Caliente de Durango e incluso Dorados. El único equipo de la Zona Sur que interesa en las plazas norteñas son los Diablos Rojos del México.

Siempre será más atractivo para el aficionado ver en casa a rivales directos de su equipo, y la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) ya en algunas temporadas eliminó las visitas sureñas a la Zona Norte y viceversa. Unión Laguna ya tiene una gran rivalidad con Monterrey, Tijuana, Monclova, Dos Laredos y Saltillo, principalmente, por lo que resulta más atractivo en Torreón, ver a esos equipos que a León o Oaxaca, sí porque aquí el único del Sur que resulta atractivo, es el actual campeón de la LMB.

En 2024 en Tijuana y Monterrey criticaban el sistema de competencia, seguramente hoy piensan diferente porque sí verán a los Diablos Rojos del México. En cuanto a la conformación de Unión Laguna para 2025, el único anuncio sobre caras nuevas, es Jose María Albertos, un relevista derecho, originario de Reynosa, Tamaulipas, mientras que en la dirección del equipo se mantiene José Molina; el anuncio sobre la continuidad del manager boricua causó reacciones, la mayoría en contra de la decisión. Molina no es “monedita de oro”, pero sus resultados lo avalan; en su primera temporada obtuvo el título del Norte, mientras que en 2024 eliminó en el primer play off a los Toros de Tijuana, a quienes ganó los tres juegos en la frontera, aunque después se topó con Tecolotes de los dos Laredos, que terminaron con la ilusión.

Mucho va a depender el éxito de José Molina y los Algodoneros, de lo que hagan los jugadores en el terreno; el campeón del Norte fue reforzado para 2024, pero elementos como Carlos Franco, Jonathan Schoop, Aaron Altherr, el mismo Didi Gregorius, Braden Webb, Curtis Taylor, Harrison Francis y Rito Lugo, quedaron a deber. Daniel Palka llegó de su casa fuera de forma, y cuando mejor lucia vino la lesión que lo mandó al hule el resto de la temporada. De los Charros de Jalisco vino Greg Bird, pero en rehabilitación y nunca encontró su mejor forma. Entre lo más destacado se debe mencionar a Yoan López y Taylor Williams, quienes llegaron en 2024 a fortalecer el bullpen.

Hace algunas semanas Guillermo Murra Marroquín dijo que los jugadores “elite” se mantendrían en el equipo, aunque la declaración no es clara. Tema importante es el de Omar Araujo, injustamente señalado por algunos pseudo aficionados, pero que cumplió con muy buenos relevos; Araujo hoy luce en la rotación de Cañeros de Los Mochis, y Jesús Manso es su coach de pitcheo. Cabe la pregunta sobre si no es mejor darle la oportunidad a un lanzador mexicano joven, que a Harrison Francis, Rito Lugo, Curtis Taylor o Ryan Castellani. Tema clave es el de Edgar Robles, al que no se puede sentar con un argumento tan pobre como el “no batea”.

Unión Laguna cuenta con muy buena base para aspirar al título de la Zona Norte; se dice que la directiva busca la manera de mantener al zurdo Nico Tellache, y esa sería una excelente noticia, aunque se debe buscar que Alejandro Flores regrese a los Algodoneros. Hay que obligar a los jugadores a reportar temprano a la pretemporada, porque en los dos últimos años se demostró que el jugador, para llegar en buena forma al arranque de temporada, tiene que reportar temprano al campo de entrenamiento. Se dice que el “exceso de concesiones” a los jugadores de Curazao, causó molestia y divisionismo; ese es un tema que la directiva debe atender de inmediato.