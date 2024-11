Rincón Beisbolero

El agonizante 2024 ha sido un año de mucha controversia para el beisbol amateur de la Comarca Lagunera, el surgimiento de la Liga Premier en 2022 marcó un hecho de consecuencias impredecibles para la Asociación Lagunera de Beisbol, principalmente para sus ligas afiliadas. Aquellos hechos prácticamente fueron la tumba de la Liga Mayor de la Laguna, que hasta ese entonces encabezaba Juan José Almanza; nacía una nueva liga que en apariencia ha tenido dos temporadas exitosas, pero la realidad es que se navegó entre serios problemas que finalmente en este 2024 trajeron como consecuencia el alejamiento de patrocinadores que hoy han dicho adiós.

En la primera temporada, el equipo Academia Guerreros, de Viesca, Coahuila, prácticamente arrastró la cobija toda la temporada, en sus últimas series era común ver a miembros del cuerpo técnico en el terreno de juego, e incluso fue necesario bajar gente de la tribuna para completar la novena; la mayoría de los jugadores abandonó el proyecto por falta de pago y eso trajo serias consecuencias que impidieron el éxito de la naciente temporada. Para el segundo torneo se dieron situaciones anormales, muchas tendientes a favorecer al equipo de Matamoros, y en perjuicio de los Sandilleros de Tlahualilo, quienes incluso decidieron abandonar la competencia.

De cara a su tercera temporada, la Liga Premier sufrió bajas claves para el éxito que pretenden; primero el Grupo SIMSA anunció su retirada como patrocinador; tiempo después el equipo de Tlahualilo se hizo a un lado, al no contar con el respaldo económico que requiere un equipo aspirante; el Centro Universitario Coahuilense también decidió retirarse como patrocinador, mientras que el equipo Laguneros de la Laguna también se hizo a un lado, en busca de participar en una competencia que brinde la oportunidad al jugador lagunero, y no al profesional, extranjero o foráneo, que eleva notablemente el costo de las nóminas, sin que eso sea una garantía de mejor espectáculo.

La Asociación Lagunera de Beisbol retiró el aval a la Liga Premier y después de algún tiempo y de manera un tanto irregular, el organismo que encabeza Florentino Contreras López, devolvió el aval a dicha liga, la cual hoy funciona en circunstancias muy diferentes a sus dos primeras temporadas, con nóminas más accesibles y sin tanto jugador foráneo o profesional; la medida era necesaria porque de otra forma iba a ser imposible celebrar su tercera temporada. Así transcurren los días y ahora aparece un hecho más que pondrá a prueba al organismo rector del beisbol en la Laguna, ya que existe la intención de crear una nueva liga, la cual hoy no cumple los requisitos.

La Asociación Lagunera de Beisbol ya dijo que no es factible la creación de una nueva liga, en donde ya funcionan otras ligas afiliadas a la misma asociación. La Liga de Empleaos y Profesionistas ha funcionado a lo largo de varias décadas y hoy en día es pilar de la asociación local; además se cuenta con la Liga Anastasio Carreón de Matamoros, la Liga Gómez Palacio, la del Racho de Ana, la de Francisco I. Madero y la de San Pedro de las Colonias; todos estos circuitos ya cerraron filas y van a exigir que se respeten los derechos de territorialidad; crear una nueva liga no es fácil y lo primero que se exige es respeto para las ligas ya existentes.

Los promotores de una nueva liga pueden tener sus razones y son muy respetables, pero cuando se trata del beisbol organizado se tiene que ser muy cuidadoso para no afectar los intereses de otras ligas afiliadas, y hoy en día la Asociación Lagunera de Beisbol no tiene la intención de avalar una nueva liga, a menos que no se perjudique a las afiliadas que hoy forman dicha asociación. Florentino Contreras López se debe a las ligas afiliadas que integran la asociación, y ante quienes tiene un compromiso serio. Permitir o no el nacimiento de una nueva liga no es decisión de una sola persona, es un consenso general, el cual hoy rechaza tajantemente la idea de una nueva liga.