Rincón Beisbolero

En días pasados, la Asociación Lagunera de Beisbol, A.C., retiró el aval a la Liga Premier, y desde entonces la incertidumbre hizo presa de muchos jugadores locales, quienes desconocen su futuro inmediato, especialmente en el beisbol de paga que se juega en la región, de octubre a los primeros días de febrero del año siguiente.

No es la primera vez que en la Laguna funciona una “Liga Pirata”, se recuerda a la Liga del Perímetro Lavín y al Circuito Superior de Beisbol, ambos encabezados por el señor Francisco Hernández Rosales (qepd), gran impulsor del Rey de los Deportes en la Comarca Lagunera, pero con ideas que no comulgaban con el deporte organizado.

La Liga Premier de Beisbol de la Laguna incurrió en muchas irregularidades, mismas que no se han corregido después de celebrar dos temporadas; invitaron a Florentino Contreras López, a sus reuniones previas a la primera temporada, y solicitaron el apoyo de la Asociación Lagunera de Beisbol, A.C., el organismo rector del beisbol organizado en la región, brindó todas las facilidades a la Liga Premier, bajo la condición de cumplir ciertos requisitos que establece la Federación Mexicana de Beisbol (FeMeBe); dichos requisitos hasta hoy no se cumplieron, además de no acatar una disposición de castigar a dos lanzadores en la pasada serie final. Después de dos jornadas no se cuenta con el acta constitutiva que debe dar forma legal a cualquier liga afiliada al beisbol organizado; no se ha cumplido con la afiliación de jugadores, managers y coaches a la FeMeBe, y tampoco se le ha dado prioridad a los jugadores nacidos en la Laguna, quienes son el principal objetivo de la asociación de beisbol local.

La Liga Premier considera locales a todos los jugadores nacidos en los estados de Coahuila y Durango, además permite dos profesionales y dos foráneos por equipo, y por si fuera poco, existen “beneficios” que permiten la participación de extranjeros y foráneos, prácticamente sin límite. Existen otras anomalías en el funcionamiento de la Liga Premier, pero no son tema de este espacio, y en su debido tiempo se mencionarán.

La Liga Premier ya prepara su tercera temporada y eso es bueno para el beisbol, principalmente por la creación de muchas fuentes de trabajo que se generan durante su temporada, además del beneficio para los jugadores, quienes se ven favorecidos al tener un ingreso al menos durante cuatro meses. El tema a considerar por parte de los jugadores, es que participar en una liga no afiliada a la Asociación Lagunera de Beisbol, les impide jugar en cualquier circuito que sí esté afiliado; la decisión es del propio jugador, al conocer las consecuencias.

En octubre de este año la Asociación de Beisbol de Sinaloa, organizará el Campeonato Nacional de Primera Fuerza y la Laguna estará presente, pero sin jugadores que participen en la Liga Premier. El objetivo principal es y será en el futuro, apoyar totalmente al jugador nacido en la Comarca Lagunera, y brindarle la posibilidad de tener actividad en ligas de buen nivel, como es la Premier; el deseo de ganar y hacer una liga que brinde buen espectáculo, hace que los nacidos en la Laguna se vean marginados. La situación es muy clara, cada jugador, coach, manager o ampáyer puede tomar la decisión de dónde participar, con las consecuencias respectivas, cuando el caso lo amerite.

Hoy la opción que ofrece la Asociación Lagunera de Beisbol, A.C., es la Liga Mayor de la Laguna, que de esta forma regresa a la actividad, luego de dos años sabáticos; el tradicional circuito ya trabaja en la organización de su próxima temporada, la cual ha recibido la aceptación de los equipos acostumbrados a participar en ligas afiliadas al beisbol organizado.

Por lo pronto, Florentino Contreras López ya recibió el respaldo de todas las ligas afiliadas, y no hay marcha atrás en las decisiones que se tomaron en días pasados; los jugadores que no quieren verse perjudicados, conocen perfectamente el camino a seguir; cada quién que tome su decisión.