Rincón Beisbolero

Cuando Aarón Arguijo entrevistó a José Molina, previo a la serie entre Diablos Rojos del México y Unión Laguna, el manager de los Algodoneros respondió a una de las preguntas: “¿contra quién vamos a jugar”? Molina dijo implícitamente que el equipo escarlata no es invencible, que está conformado por hombres de carne y hueso, con dos piernas y dos brazos.

Molina también ha dicho en otras ocasiones que no siente ninguna presión, y que ésta la fabrican los medios de comunicación; ha declarado además que está conforme con su plantel, y si la directiva quiere traer más jugadores, él aceptará, pero de lo contrario, así seguirá su camino en busca de la Copa Zaachila.

Cuando un día antes de la inauguración se preguntó a José Molina en rueda de prensa; ¿qué espera de su equipo? El timonel boricua sencillamente respondió; “que empiece la temporada”. Si el presidente de la organización dijo claramente que no le obsesionaba terminar como líder de la Zona Norte, es obvio que a José Molina tampoco le obsesiona; hoy la idea de directiva y cuerpo técnico es clara; calificar a play off, ser campeones del Norte y ganar la serie por el título; ese es el objetivo, sin importar qué lugar se ocupe entre los seis calificados a play off.

La política es clara, y puede gustar o no al aficionado, el cual aprovecha las redes sociales para manifestar sus puntos de vista. Es cierto, Unión Laguna ha sido un equipo irregular a lo largo de la temporada, pero en esa irregularidad en algún momento cayeron los seis calificados a play off, por eso a un juego de terminar el rol regular, hay muy poca distancia entre uno y otro equipo. Algodoneros arrancará el play off fuera de casa, como sucedió en 2023, cuando ganó las tres series que inició en gira, y perdió la única que empezó en el Estadio de la Revolución.

Los aficionados que se manifiestan, deben aceptar la situación, y apoyar a su equipo, si en realidad son fieles seguidores de la causa guinda; hoy la preocupación es llegar a postemporada con una plantilla en buen momento. Para la rotación de abridores hoy se tienen seis opciones: Joe Van Meter, Braden Webb, Aldo Montes, Jeremy Walker, Nico Tellache y Luke Farrell.

En el relevo lucen como inamovibles para octava y novena entrada, Yoan López y Thomas McIlraith; Taylor Williams parece la mejor opción para la séptima entrada, con Jake Jewell en la sexta; Jewell hoy lucha por recuperar la efectividad que tuvo, principalmente en 2023. Jeff Ibarra inspira gran confianza como zurdo situacional, mientras que José Torres, no es del todo confiable, al alternar las buenas salidas con las malas. Para el relevo largo, a Omar Araujo y Miguel Vázquez, deberán sumarse dos brazos de quienes hoy son abridores.

La ofensiva debe preocupar; Jonathan Villar, Nick Torres y Julián Escobedo han sido los más regulares, mientras que se espera mucho más de Aaron Alther, Jonathan Schoop y Didi Gregorius; nada se sabe sobre Greg Bird, primera base y bateador zurdo que deberá aportar bastante con su bate; tampoco de Daniel Palka existe información oficial.

Hendrik Clementina parece ser la elección como receptor, y Allen Córdoba en el jardín central, porque la segunda base o el campo corto no parecen la mejor opción para el panameño.

Se espera contar con Albert Lara para el play off, el cubano es muy buena opción en segunda, tercera y el campo corto, además de un bate respetable.

La recomendación es olvidarse de hacer corajes o emitir comentarios fuera de lugar en redes sociales; Unión Laguna tendrá su mejor versión el próximo sábado, al arrancar el play off, en el escenario que sea y ante cualquier rival; la opción más adecuada hoy, es confiar en las políticas con las que se maneja este equipo en la parte final del calendario regular; es indudable que se tienen los elementos necesarios para trascender, como sucedió en el 2023, y se hace necesario confiar en las decisiones que tome José Molina, el Consejo Deportivo, o la Sabermetría, en espera de un buen resultado; la meta es superar lo hecho en 2023 y está muy claro lo que se debe alcanzar.