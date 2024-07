Rincón Beisbolero

Unión Laguna aprovechó la última oportunidad que ofrecía el reglamento para obtener máximo dos refuerzos, de cara a los últimos nueve juegos del calendario regular, y posteriormente la fiesta del play off.

El lanzador derecho Luke Farrell y el bateador zurdo (fildea a la derecha) Greg Bird. Farrell ya se presentó con el equipo y su trabajo resultó bastante bueno, el martes anterior en Zapopan, frente a los Charros de Jalisco; Bird aparecerá en unos días más, pero la llegada del ex Yankee de Nueva York, fue considerada la mejor contratación en la ventana de 24 horas, del pasado lunes.

El regreso de Aaron Alther debe ser positivo y Unión Laguna parece listo para lo que viene.

Lo que enseñó Farrell en Zapopan es para pensar en un brazo abridor, como lo fue en ocho juegos con los Criollos de Caguas en el invierno anterior, sin embargo, vale la pena analizar cómo luce hoy el staff de abridores. Joe Van Meter luce como el número uno, con algunos altibajos, pero en general de resultados positivos. Jeremy Walker ya enseñó un buen nivel en su última salida y parece firme en la rotación.

Nico Tellache debió lanzar este miércoles en Zapopan y se espera que su actuación haya sido positiva, aunque la tarea no lucía fácil, ya que el conjunto tapatío tiene una ofensiva de respeto; Algodoneros requiere el brazo de Tellache para trascender. Braden Webb no ha dejado de tener actuaciones irregulares, como la última este martes frente a los Charros; Webb recibió fuerte castigo y José Molina lo mantuvo para que lograra la victoria al trabajar cinco entradas, perro Webb debe agradecer a la ofensiva que hizo las carreras necesarias para aspirar a la victoria, muy sufrida pero al fin victoria. Aldo Montes tiene dos salidas luego de reaparecer, la primera fue desafortunada y la segunda bastante mejor; el de Tijuana deberá ir a la alza, y será uno de los brazos importantes en el play off. Ahí se habló ya de cinco abridores y en postemporada la rotación será de cuatro, por lo que habrá un brazo más para el relevo, aparte de Farrell.

La ofensiva ha sido un departamento en donde Algodoneros ha batallado por falta de consistencia; muy pronto se fueron Carlos Franco y Yangervis Solarte, quienes no pudieron con el paquete; después llegó Daniel Palka, que venía de estar inactivo en su casa, el zurdo poco a poco levantó su nivel, hasta convertirse en un elemento importante, pero apareció esa lesión que hoy lo tiene al margen, y en duda sobre su posible regreso a la actividad. Aaron Alther se fue para estar en el nacimiento de su hijo, pero el alemán está de regreso, cuando se fue ya estaba cerca de su mejor nivel, y ahora habrá que ver en qué condiciones regresa a la circulación.

La llegada de Greg Bird viene a fortalecer el aparato ofensivo, y a suplir la posible ausencia de Daniel Palka, pero este equipo cuenta además con elementos como Nick Torres, Jonathan Villar, Didi Gregorius, Jonathan Schoop, Allen Córdoba, el hoy inactivo Albert Lara, Julián Escobedo, Hendrik Clementina, Edgar Robles, Francisco Hernández y Dean Nevárez, cuando Julián León no esté atrás del pentágono. Con el retorno de Aaron Alther, en el papel la ofensiva de este equipo luce como la mejor de los seis equipos que estarán en play off por la zona Norte; falta que en el terreno la hagan funcionar, y si el pitcheo abridor responde, será muy difícil vencer a estos Algodoneros.

Es necesario ganar la serie en Zapopan; el fin de semana Unión Laguna estará en Aguascalientes en un compromiso difícil, pero en un terreno que generalmente se le da al equipo de la Laguna; se cierra en casa frente a Saltillo, un equipo con serios problemas internos que le afectaron y quizá para esos días la novena que dirige Carmelo Martínez ya esté eliminada. Se avizora la mejor versión de Algodoneros para la recta final y la postemporada; los “expertos” seguramente darán como favoritos a Monterrey, Tijuana, Dos Laredos o Monclova, y esa situación es muy favorable para Algodoneros, que de esta forma enfrentará el play off sin alguna presión a cuestas.