Rincón Beisbolero

Nunca una directiva había hecho la inversión económica como la que encabeza Guillermo Murra Marroquín en este 2024; hoy Unión Laguna está entre las tres nóminas más altas de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB), pero luego de un mes de temporada regular el tamaño de esa inversión no se ve reflejada en los resultados positivos que se esperaban. Se dice una vez más; Algodoneros va a calificar y en play off será protagonista, de eso no hay duda; el problema es que la afición, en temporada regular quiere ver un equipo altamente competitivo, que va a perder porque así es el deporte, pero exige la máxima entrega de sus integrantes en todos sus niveles.

En 2023 cuando Algodoneros no caminaba con paso firme, Francisco “Chiper” Méndez y Ramón Orantes eran el centro de las críticas, el manager se fue, pero el Gerente Deportivo siguió adelante y se logró el título de la Zona Norte; el manejo de José Molina en la Serie del Rey no convenció a muchos aficionados, pero el boricua recibió el voto de confianza y aparentemente es el responsable de la dirección del equipo, pero cabe preguntarse; ¿hasta dónde José Molina tiene libertad de tomar decisiones? Los tiempos del beisbol actual son muy diferentes, y ahora lo normal es que el manager acepte el equipo que su directiva ponga en sus manos.

En Algodoneros hoy existe un Consejo Deportivo, en el cual el presidente tiene la última palabra. Si pierdes por una carrera en la novena entrada, tu primer bateador conecta doble, y el siguiente recibe base por bolas, la decisión adecuada es el toque de sacrificio; si el bateador en turno no es buen tocador, entonces hay que voltear a la banca, en donde sí hay quien ejecute esa jugada exitosamente. Esta decisión sí es toda del manager, pero a la hora de elaborar el orden al bate, difícilmente va a prescindir de jugadores estelares, que este año llegaron al equipo y que tienen sueldos elevadísimos, por su trayectoria; es complicado tener a esos peloteros en la banca, aunque no tendría que ser así.

José Molina cuenta con un cuerpo técnico, que también participa en las decisiones, y se puede tomar la más acertada, pero eso no garantiza el éxito, porque falta la ejecución, y aquí aparece la estrella de la película, el jugador, y ese en Algodoneros ha fallado, con muy contadas excepciones. Por ejemplo, el martes en Chihuahua se manejó correctamente el pitcheo y Jake Jewell, en una espectacular temporada, falló en un lanzamiento para permitir su primera carrera, y sufrir su única derrota de la temporada; aquí no se puede señalar ni a José Molina ni a Jake Jewell. La situación es diferente a lo que se dio en la novena entrada con hombres en primera y segunda sin out.

Steven Fuentes ya dio muestras de ser un lanzador de calidad, y Ryan Castelliani enseñó buenas cosas en su primera apertura; con Ronald Bolaños hay bastantes dudas, y Matt Swarmer pronto tendrá su primera aparición; justo es señalar que la directiva está pendiente y ha hecho el trabajo, con la esperanza de mejorar el desempeño del equipo. Falta la ofensiva, en donde más de un elemento ha tenido actuaciones peores o similares a las de Harrison Francis y Rito Lugo, pero aún siguen en el roster ¿hasta cuándo? Guillermo Murra Marroquín no toma decisiones precipitadas, pero cuando llega el límite sencillamente se procede, sin importar la jerarquía.

En la directiva saben perfectamente que Córdoba, Villar, Solarte Schoop, Altherr, Torres y Franco, hoy tienen una deuda grande con el equipo y la afición que los apoya; pero el compromiso mayor es con ellos mismos y con sus familias. No se trata sólo de dar de baja, sino de darles a “probar banca” con la intención de que se pongan las pilas y entreguen lo mejor de sí en el terreno; se cuenta con muy buena banca, pero de nada sirve si no se aprovecha. Todo indica que llegó la hora de tomar decisiones tajantes, sin respetar jerarquías, sin importar nacionalidad, color de piel o idioma; la nave parece hundirse, pero hay el tiempo suficiente para evitar el naufragio