Rincón Beisbolero

Desde el ya lejano 1985, cuando la franquicia de los Indios de Ciudad Juárez llegó a la Comarca Lagunera, nunca se había vivido la fiebre del beisbol como sucedió en la parte final de la temporada anterior, y en la actual; la fuerte inversión que se ha hecho para tener un equipo altamente competitivo, trajo como resultado el título de la Zona Norte, y con ello el entusiasmo de una afición que anhela ver a su equipo campeón.

La enorme demanda de abonos para el Estadio de la Revolución, es una prueba más de lo que hoy es el fenómeno Unión Laguna en la región, y por ello el sinnúmero de comentarios a través de las redes sociales. La directiva que encabeza Guillermo Murra Marroquín mantuvo la base que logró el campeonato de la Zona Norte, ya que fueron muy pocas las bajas, y de elementos que no eran titulares; en el pitcheo se fueron Bryan Menéndez, Tim Peterson, Rafael Pineda y Alberto Leyva, mientras que entre los de posición, se dejó en libertad a Jorge Sesma y Arel Campoy; la base que prácticamente se mantuvo, fue reforzada con jugadores de calidad reconocida en ligas mayores, y otros circuitos de muy alto nivel. Regresó Didi Gregorius y se contrató a Jonathan Schoop, Aaron Altherr, Carlos Franco y Yengervis Solarte, que estuvo con el equipo en 2022.

En el pitcheo abridor se contrató a Harrison Francis, Jeremy Walker y Rito Lugo, quienes conformaron la rotación de abridores con Aldo Montes, Joe Van Meter y Braden Webb. Pero muy pronto la directiva consideró que Harrison Francis tenía que salir, después de dos muy malas aperturas, mientras que Jeremy Walker primero fue afectado por una infección estomacal, y posteriormente se dio la lesión que lo mantendrá fuera durante algunas semanas más. Rito Lugo, también parte de esa rotación, no pudo con el paquete, por su condición de zurdo de le dio una oportunidad en el bullpen, pero el venezolano no tardará mucho en quedar fuera de los planes.

Ofensivamente los bateadores que se contrataron, y la mayoría de los que ya estaban en el equipo, han batallado para entrar en ritmo, primero porque varios llegaron tarde a la pretemporada, mientras que los debutantes en esta liga han tenido serios problemas para adaptarse al pitcheo de la Liga Mexicana de Beisbol. El único departamento que ha sacado la cara por el equipo, es el pitcheo de relevo, en donde se nota una gran solidez, con brazos como Thomas McIlraith, Jake Jewell, Tyler Wilson, José Torres y Jeff Ibarra; si a estos elementos muy confiables se le agregan los nombres de Taylor Williams y Yoan López, se entenderá la razón de los buenos resultados.

Por diferentes circunstancias que ya se han comentado, el equipo ha tenido un arranque lento después de 23 juegos, las cosas poco a poco caminan mejor en la ofensiva, aunque con mucho por mejorar, sobre todo ante la posibilidad de utilizar más regularmente a Julián Escobedo, Albert Lara, Darren Seferina, Adrián Tovalín y Edgar Robles, que está en los últimos días de su recuperación. La calidad de estos elementos está fuera de cualquier duda, por lo que no se entiende por qué no se les toma en cuenta con mayor regularidad, sobre todo porque hay elementos titulares que no tienen ningún mérito para estar en el line up de todos los días y quizá ni en el roster de 32.

El manager Jesús Molina es el más cuestionado, además de que ya se empieza a hablar de Jesús Manso y Michael Enríquez, encargados del pitcheo y bateo, respectivamente. Hoy por ejemplo, es difícil entender por qué Yangervis Solarrte es titular, y el venezolano es objeto de severas críticas por su accionar; ¿no está al cien por ciento? Entonces en el banquillo hay gente completamente sana que puede hacer un mejor trabajo. Allen Córdoba no es el mismo de 2023, y un descanso quizá le haga bien, ya que el panameño al terminar su compromiso en el invierno, jugó en una liga de su país. La razón de la exigencia es entendible porque este equipo tiene para mucho más.