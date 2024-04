Rincón Beisbolero

Bastante intenso, resultó el primer fin de semana en la temporada 2024 de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB), cuando diez equipos tuvieron su serie inaugural en casa. Este año se da un hecho sin precedentes, al jugarse con un sistema que permite a los equipos tener en su roster de 32 jugadores, hasta 20 no nacidos en México, que sumados a los que ya participaron como nacidos en México durante 2023, permiten que en series como la de Monclova en Laredo, hubiera juegos sin un solo jugador nacido en México, entre ambas novenas. Es una situación muy triste porque varios jóvenes nacidos en nuestro país de pronto vieron interrumpido su proceso de formación como peloteros.

Una excusa barata es decir que la LMB dejó de ser formativa, para convertirse en una liga de espectáculo, pero vale preguntarse si en realidad esa invasión de extranjeros en realidad provocará una competencia de mayor calidad, de un verdadero espectáculo. Hoy el mejor jardinero central que hay en el beisbol profesional de México es suplente, bajo el argumento de que no batea, cuando en el line up aparecen jugadores de mucha calidad, que sí están obligados a batear. Es difícil entender como un jugador que con su guante gana juegos no es titular en su equipo; Román Alí Solís salió de Sultanes porque no batea, cuando se trata de uno de los mejores receptores mexicanos.

Henry Urrutia marcó la pauta, con un mensaje en sus redes sociales, en donde criticaba al jugador mexicano, al llamarlo conformista; la reacción no se hizo esperar y el cubano tuvo que aclarar públicamente “que no dijo lo que todos dicen que dijo”. Algunos jugadores batallan con su redacción y al ser muy activos en redes sociales, suelen meterse en problemas como los de Henry Urrutia. En dos series inaugurales ya se dieron las primeras broncas; Diablos frente a Pericos y Leones de Yucatán contra Bravos de León; las sanciones correspondientes no se hicieron esperar y Lorenzo Bundy enseñó el cobre, al reclamar a los ampayers la marcación de señalamientos del nuevo reglamento.

Al Alburquerque, un lanzador extranjero que conoce muy bien a la LMB, no quiso despojarse del arete que lucía en una oreja, y tuvo que abandonar el terreno de juego sin hacer un solo lanzamiento. El reglamento de la liga prohíbe el uso de aretes, el problema es que hay varios jugadores que juegan con aretes, sin que los ampayers lo impidan. Son demasiados temas extrabeisbol cuando todavía no se cumple la primera semana del calendario regular El tema de los muchos jugadores mexicanos sin trabajo en LMB ha llamado la atención, apenas en el arranque de la nueva temporada; indudablemente la liga dio un paso atrás con esta medida. En cuanto a los Algodoneros de Unión Laguna, se logró la limpia sobre Dorados de Chihuahua, pero en el primero de la serie en Tijuana llegó la primera derrota, con una mala salida de Joe Van Meter y un pésimo relevo de Miguel Vázquez, aunque hubo buenos relevos de Alejandro Gallegos, Omar Araujo y Marco Fregozo. El problema se agudizó cuando los principales cañoneros de Unión Laguna siguen callados; los problemas ofensivos y de pitcheo son el producto de que varios de los principales jugadores reportaron tarde a la pretemporada, y ese es un problema que se debe atacar con toda la seriedad que el caso lo requiere.

El roster de Algodoneros es de muchísima calidad, pero la mayoría de sus jugadores clave, se ponen en forma en juegos oficiales, y eso necesariamente va a costar algunas derrotas, porque elementos como Edgar Robles, Julián Escobedo, Albert Lara y Darren Seferina hoy están mejor que quienes son titulares, y por una simple razón, llegaron a tiempo a la pretemporada. Obviamente quienes hoy son suplentes no lo van a decir públicamente, pero es claro que se sienten molestos por la situación que hoy viven. Queda toda una temporada por delante, Unión Laguna será un equipo protagonista, pero habrá muchas derrotas, gracias a quienes llegaron tarde a entrenar.