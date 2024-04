Rincón Beisbolero

Al finalizar la práctica de Unión Laguna este martes en el Estadio de la Revolución, se conoció la noticia real sobre la baja de Frank Moscatiello; la nota exclusiva sobre la llegada del cerrador estadounidense la dio a conocer el propio presidente de la organización, Guillermo Murra Marroquín, que en ese entonces se manifestó contento, ya que este lanzador embonaba perfectamente en el proyecto de hacer a este equipo campeón en 2024. Moscatiello tuvo una fantástica actuación en 2023 con el equipo Québec, de la Frontier League, se trata de un cerrador nato que caería muy bien para apoyar a Thomas McIlrraith, que dejó el alma en la loma en la pasada Serie del Rey.

No se pudo conocer la razón sobre la salida de Moscatiello, y de inmediato varios aficionados en las redes sociales se preguntaron la razón, y a la vez manifestaron su desacuerdo con dicha decisión, ya que además de sus números con Québec, el lanzador había tenido muy buenas actuaciones en la pretemporada algodonera. No se sabe de alguna lesión, y entonces en automático aparecen las especulaciones; indisciplina, falta de actitud, o algún desacuerdo económico; en alguno de estos renglones tiene que entrar la razón de la salida de este buen lanzador. No se puede aplaudir o reprobar la decisión de la directiva, mientras no se conozca la causa real de su salida.

Ya sin Moscatiello en el roster, para apoyar a McIlrraith en una eventual necesidad de la última entrada, se tendrá a Yoan López, Taylor Williams o José Torres, si la situación amerita un relevo zurdo. Este 2024 en Algodoneros habrá tranquilidad si el abridor entrega cinco buenas entradas, la fortaleza que se ve en el bullpen permite en el papel, que los relevos cubran cuatro entradas con elevadas posibilidades de ganar el juego. Esta teoría cobra fuerza por la profundidad que ahora se tendrá en la ofensiva, plagada de cañoneros que en cualquier momento pueden inclinar la balanza en favor de la causa guinda; y si todavía se destacan las condiciones defensivas, mucho mejor.

Algunos aficionados han preguntado si se trata del mejor Unión Laguna, de 1970 en Gómez Palacio, a la fecha, y podría decirse que sí, sin embargo, hay muchos factores que influyen para que un equipo no funcione como se espera, de acuerdo a la manera en que se armó. Lo anterior quiere decir que no se deben echar las campanas a vuelo, porque sí, se cuenta con un roster con exceso de calidad, pero que no garantiza al cien por ciento que las cosas vayan a salir bien; si algo requiere el seguidor de Algodoneros, es MESURA, tener los pies en la tierra y no olvidar que los rivales también tienen sus armas, se han preparado y quieren ganar, principalmente en la Zona Norte.

Ayer se celebró el último juego de pretemporada, en Durango, frente al equipo Caliente, todo está listo para el arranque de temporada, este viernes ante Dorados de Chihuahua en el Estadio de la Revolución; existen razones válidas de sobra para explicar el entusiasmo de los aficionados, el campeón del Norte se ha reforzado después de mantener la base que lo llevó a ese título, y la lógica indicaría que los resultados serán mejores, aunque aquí sí cabe la frase de que “esto es beisbol” y en cualquier momento pueden aparecer los llamados “brakes” que cambian todo el panorama. El entusiasmo es lógico y solamente queda esperar que las cosas se den de acuerdo a lo que se ha trabajado.

Por lo pronto, Laguna recibe a Chihuahua en la serie inaugural y visita a Tijuana en el segundo compromiso del calendario; el compromiso en casa parece ganable, sin caer en excesos de confianza, pero la prueba en la frontera con San Diego, será durísima. Veremos la primera actuación para los abridores de Algodoneros; Aldo Montes, Jeremy Walker, Rito Lugo, Joe Van Meter, Harrison Francis y Braden Webb, los inicialistas designados por José Molina y Jesús Manso en el arranque de la nueva temporada; después de esos seis primeros juegos, se podrá hacer un buen análisis sobre la actuación del equipo, y saber lo que le depara en su camino hacia la Copa Zaachila.