Rincón Beisbolero

La versión 2024 de los Algodoneros de Unión Laguna por fin está completa con el arribo este miércoles de Jonathan Villar y Allen Córdoba, la temporada inicia el viernes 12 de abril en casa frente a Dorados de Chihuahua, y después del juego de ayer frente a Saltillo, restarán cuatro encuentros más de exhibición, este viernes nuevamente en la capital de Coahuila ante Saraperos, sábado y domingo será la Copa Gobernador en el parque Francisco I. Madero, el martes se jugará en Durango, frente al equipo Caliente, y así habrán terminado los juegos de pretemporada. Será interesante conocer el estado físico y el ritmo de beisbol con que llegan Córdoba, Villar y Braden Webb, que también retrasó su arribo al campo de entrenamiento. Mucho se especuló sobre el regreso de Villar en este 2024, pero ayer toda duda quedó resuelta, el quisqueyano está aquí como líder productor y de bases robadas en el equipo durante 2023, además de jugar la tercera base con la calidad que aquí no se veía desde los tiempos de Blas Santana.

Hay dos puntos interesantes a tratar en relación a estos Algodoneros; la mayoría de los aficionados coinciden al señalar que la cereza en el pastel sería un receptor categoría Elite, y por otro lado hay disparidad de opiniones en el caso de Edgar Robles; la mayoría piensa que “El Conejo” debe jugar todos los días en el jardín central, y una minoría asegura que para Robles no hay cabida en el line up, precisamente por no ser un bateador consistente. Si alguien piensa que Edgar Robles no debe estar en el orden al bate, solamente hay que recordarle que recientemente fue nombrado el mejor jugador defensivo de la LMB, y hace unos días se le anunció como ganador del Guante de Oro, como jardinero central en la última temporada de la Liga Mexicana del Pacífico. Es importante asentar que un equipo de beisbol que aspire al éxito, debe tener un equilibrio entre ofensiva, pitcheo y defensiva; el guante del “Conejo” Robles en el jardín central suele ganar juegos, así no se trate del mejor bateador del equipo.

En cuanto a la necesidad de un receptor categoría Elite, la mayoría de las opiniones señalan que eso sería un gran acierto de la directiva. Hoy defensivamente Alejandro Flores luce como la mejor opción para ser el receptor titular de los Algodoneros, el de Hermosillo tiene buena defensa, su brazo es bueno y como un plus batea por ambos lados; además de Dean Nevárez, se cuenta con los novatos Javier Figueroa y Gael Guzmán, este último ha lucido en la pretemporada, seguramente uno de estos dos últimos quedará fuera del roster para iniciar la nueva campaña. A un receptor no hay que evaluarlo por lo que aporta con su bate, porque su función principal está atrás del pentágono, en el manejo del pitcheo, a la hora de controlar los piconazos y cuando los corredores contrarios buscan el robo de base. Cuando un receptor cumple con estas funciones, no se le debe exigir ser un buen bateador.

La planeación de este equipo muestra a Carlos Franco y José Solarte como opciones para primera base, con Jonathan Schoop y Darren Seferina en la intermedia; Jonathan Villar y Yandy Yanez en la antesala, además de Didi Gregorius y Albert Lara en el campo corto; señalar que Albert Lara sin problemas puede cubrir segunda y tercera base. Yandy Yanez llegó como invitado y en la pretemporada el cubano ha demostrado que tiene la calidad necesaria para estar en el equipo. En el outfield la situación parece clara con Aaron Altherr, Edgar Robles, Nick Torres y Allen Córdoba para los tres jardines, apoyados por Julián Escobedo, Valentín Hernández y Francisco Hernández. Para el infield y el outfield se cuenta con suficiente material de calidad, y de la receptoría ya se comentó, hay material de calidad, con tendencia a mejorar.

En base a esos jugadores, será interesante conocer el line up de José Molina, para el juego inaugural frente a Dorados de Chihuahua y para las primeras series de la temporada regular. En el pitcheo también el panorama luce halagador, con seis brazos prácticamente listos para la rotación de abridores; Harrison Francis, Joe Van Meter, Rito Lugo, Aldo Montes, Jeremy Walker y Braden Webb, con la duda de Luis Gámez, que debido a una lesión se desconoce cuándo estará listo para lanzar. En los relevos, Thomas McIlraith ha batallado en la pretemporada, pero su calidad es conocida, junto con Jake Jewell, José Torres, Jeff Ibarra, Tyler Wilson, Miguel Vázquez, Omar Araujo y Marco Fregozo. A esos brazos se agregaron Frankie Moscatiello, Taylor Williams, Yoan López y Alaín Tandón, los dos últimos cubanos, caras nuevas de buenas condiciones. En 2023 se dependía de McIlraith, Jewell, Torres e Ibarra, pero hoy la situación luce completamente distinta, porque José Molina tendrá más de una carta en el momento que un relevo sea requerido. También diferente será el banquillo, en donde José Molina tendrá opciones variadas para dar un descanso, cubrir una lesión o una baja de juego.

Por lo pronto, el orden al bate de este espacio es el siguiente; Alejandro Flores, receptor; Carlos Franco, primera base; Jonathan Schoop, segunda base; Jonathan Villar, tercera base; Didi Gregorius, parador en corto; Aaron Altherr, jardinero izquierdo, Edgar Robles, jardinero central, y Nick Torres en el jardín derecho; Allen Córdoba como bateador designado; que los acomoden en el orden que quieran. Darren Seferina, Albert Lara, Yangervis Solarte, Yandy Yanez, Dean Nevárez, Julián Escobedo, Valentín Hernández, Gael Guzmán y Javier Figueroa; se dice que un equipo es tan bueno como lo es su banca y en este aspecto también Algodoneros estará mucho más completo que en 2023. Faltan sólo algunos detalles por definir, y eso quedará resuelto después de la Copa Gobernador, y el juego en Durango, frente al equipo Caliente. Esta franquicia regresó a La Laguna en 1985 y desde entonces nunca se había visto un entusiasmo tan grande como el que en este 2024 demuestra la afición que sigue a los Algodoneros de Unión Laguna