Rincón Beisbolero

A través de las redes sociales, personalmente en el Estadio de la Revolución, o incluso en encuentros casuales en la calle, los aficionados al beisbol y seguidores de Unión Laguna preguntan cuándo llegan Braden Webb, Joe Van Meter, Luis Gámez, Nick Torres, Allen Córdoba, Jonathan Schoob, y Jonathan Villar? El interés que ha levantado la versión 2024 de los Algodoneros es la más grande de los últimos años, incluido aquel 1990, cuando se perdió la serie final frente a los Bravos de León; es una respuesta muy difícil y existen varias posibles respuestas; no existe aún un arreglo económico; el jugador tiene un permiso especial, o sencillamente se siente demasiado importante y sabe que cuando llegue será bien recibido. El anuncio sobre Didi Gregorius se dio este martes, y al día siguiente el jugador de Países Bajos apareció en Torreón, en una conducta digna de reconocerse, porque no hay duda que dentro de los todos los refuerzos que se contrataron, Gregorius es el que mayor expectativa había creado.

En este tema los Diablos Rojos del México han marcado la pauta desde hace muchos años, a los jugadores se les cita en determinada fecha para iniciar la pretemporada, y el 95 por ciento acude puntualmente a la cita, el otro cinco por ciento es de jugadores que aún no están contratados o existe una causa de verdadera fuerza mayor, que justifica la ausencia. Lo cierto es que a 15 días de iniciar la temporada, tres brazos proyectados para ser abridores brillan por su ausencia, además de tres elementos que en 2023 fueron titulares y colaboraron en la obtención del título de la Zona Norte; cinco elementos llamados a tener actividad regularmente hoy no están y seguramente José Molina ya tiene un “Plan B”, en base a quienes sí están presentes. El hecho de que el jugador no perciba un ingreso durante la pretemporada, provoca que algunos jugadores prolonguen sus vacaciones, quizá sabedores de que existe un riesgo de quedar fuera de la plantilla, aunque sea durante muy poco tiempo.

Si la temporada arrancara este día, Unión Laguna tendría como abridores a; Aldo Montes, Harrison Francis, Rito Lugo y Jeremy Walker, cuatro elementos que llegaron temprano y han trabajado intensamente en busca de un lugar en el roster para el llamado “Opening Day”. En cuanto al bullpen, ese departamento hoy luce perfectamente cubierto, con los ya conocidos Thomas McIlraith, Jake Jewell, José Torres, Jeff Ibarra, Tyler Wilson, Miguel Vázquez y Omar Araujo, además de las caras nuevas como Frankie Moscatiello, Yoan López y Taylor Williams. El panorama luce como para que cerrador y preparador que hayan lanzado en el último juego, en el siguiente reciban descanso, porque en el bullpen hay brazos muy confiables. Por ahora luce interesante una trilogía de cerradores, con el ya conocido Thomas McIlraith, Frank Moscatiello y Taylor Williams. Con Jake Jewell, José Torres y Yoan López, parece ser que el tema del preparador también está resuelto; sólo es cuestión de esperar, a ver si las cosas se dan como se esperan.

Lo cierto es que hoy Unión Laguna llama poderosamente la atención de quienes hablan y escriben de beisbol en todo el país, las expectativas son grandes porque se trata del campeón del Norte, que además ha sido reforzado en todas sus líneas y es así como se le ubican entre los favoritos, no solamente de la Zona Norte, sino de toda la LMB. Ante esta situación que se ha generado, toda la organización de Algodoneros tiene un fuerte compromiso ante su afición, porque ese público ya sintió muy cerca el título absoluto, y para este año la intención es conseguirlo. Por lo pronto Didi Gregorius arribó este miércoles a Torreón y de inmediato se va a incorporar al trabajo de pretemporada; el jugador nacido en Amsterdam llegó sonriente y optimista, lo que hace pensar que su rendimiento será similar al de 2023, ahora con la intención de mantenerse todoa la temporada con el equipo de José Molina. El short stop de Algodoneros está en muy buenas manos.

En cuanto a la Liga Mexicana de Beisbol (LMB), mucho trabajo ha tenido en las últimas semanas el organismo que encabeza Horacio de la Vega; el tema Durango resultó muy desgastante, aunque al final llegó a feliz término. El estadio de los Conspiradores de Querétaro no estará listo para la inauguración, y mientras deberán buscar una sede alterna, que al parecer será el parque Fray Nano, en la Ciudad de México. Los Leones de Yucatán no podrán utilizar su estadio, y se trabaja en la remodelación de un inmueble, ubicado en Kanasín, aunque existe una versión de que el Kukulcán estará listo en esta misma temporada. Finalmente el tema de Dorados de Chihuahua, que a marchas forzadas van a tener listo el Monumental de Chihuahua. Es tema de gran interés, analizar si tener 20 equipos en la próxima temporada, es sinónimo de crecimiento por parte del circuito; es importante analizar las posibilidades de operar con éxito en las nuevas organizaciones.

Los Diablos Rojos del México vienen por todo, ya en la miniserie ante los Yanquis de Nueva York, dieron una muestra del equipo que van a tener, encabezados por la categoría y experiencia de Robinson Canó y Trevor Bauer, aunque este último solamente con cinco aperturas. Olmecas de Tabasco, Leones de Yucatán y Pericos de Puebla, al parecer tendrán posibilidades de llegar a la Serie del Rey, al menos ese es el panorama que hoy ofrecen estas novenas. Al equipo de Querétaro le viene bien la medida de tener hasta 20 no nacidos en México, por ser equipo de expansión, la presencia de Roberto Magdaleno en la directiva queretana obliga a pensar que los Conspiradores estarán en la pelea. Como equipo de expansión Querétaro va a batallar, pero lo importante en una primera temporada, es cumplir una actuación que brinde grandes satisfacciones a sus seguidores, lo cual ayudaría a consolidar el proyecto en una ciudad que hoy carece de historia en el beisbol profesional.