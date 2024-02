Rincón Beisbolero

Este martes 5 de marzo arranca la pretemporada de los Algodoneros de Unión Laguna, y aunque la lista de invitados no se ha dado a conocer de manera oficial, los últimos nombres en conocerse pueden ser los que más llamen la atención de los aficionados, con la presencia de Didi Gregorius, Jonathan Schoop y Aaron Altherr; la vara quedó muy alta después del título de la Zona Norte que se logró en 2023, pero la intención es mejorar lo alcanzado, situación que se traduce en obtener la Copa Zaachila. La apertura a tener hasta 20 no nacidos en México en cada roster, convierte la próxima en una temporada muy especial, y en donde en el grupo norteño varios equipos se han armado hasta los dientes, incluido el representativo de Durango, que heredan un roster muy competitivo como el que armaron los Generales.

Hoy existe una gran expectativa entre los verdaderos aficionados que además son fieles seguidores de este Unión Laguna, que de ser una franquicia a punto de desaparecer, se ha convertido en una de las más exitosas de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB). Ese entusiasmo se entiende porque ya se sabe lo que es Didi Gragorius, pero la cereza en el pastel es que se tendrían dos bateadores que sin problemas pueden ocupar el cuarto lugar en el orden, Jonathan Schoop y Aaron Altherr; si a estos tres cañoneros se agregan los nombres de Yangervis Solarte, Carlos Franco, Nick Torres, Allen Córdoba, Darren Seferina, Alberth Lara y Adrián Tovalín, entre otros, se tiene una ofensiva llena de dinamita, la cual se espera respaldar con un gran staff de pitcheo, tanto en inicialistas como en los relevos.

Mucho se preguntan los aficionados por Jonathan Villar, y aunque no se le ha mencionado entre los que no van a regresar, es muy complicado ver de nueva cuenta a Villar con Algodoneros en 2024; un pelotero de ligas mayores demostró su calidad en el terreno, pero los errores mentales que cometió, costaron mucho al equipo, principalmente en la Serie del Rey, frente a Pericos de Puebla. Jonathan Villar es un pelotero muy valioso, y puede ser una moneda de cambio para traer en su lugar, a un jugador de la misma categoría. La afición lagunera sintió muy cerca el campeonato de la LMB en 2023, y de cara a una nueva temporada, el optimismo se ha multiplicado; la directiva sabe que la afición no se va a conformar con un equipo del montón, por lo que Unión Laguna tendrá un roster altamente competitivo.

En los últimos días se conocieron noticias importantes, como el regreso del lanzador Braden Webb, el outfield Nick Torres, y más atrás, el retorno de Yangervis Solarte, que en 2022 estuvo con el equipo. Allen Córdoba, Edgar Robles y Nick Torres suenan como titulares en el outfield, esto mientras no se confirme a Aaron Altherr; en el infield es en donde José Molina tendrá varias opciones para mantener el poderío del equipo. Carlos Franco, Darren Seferina, Yangervis Solarte y Trent Joseph Giambrone son caras nuevas para el infield, en donde ya se tiene a Albert Lara, Ramón Mora y Adrián Tovalín.; se antoja difícil que todos estos elementos se mantengan toda la temporada en el equipo. Edgar Bravo y Francisco Hernández también estarán listos cuando haya alguna necesidad extra en los jardines. En el pitcheo será demasiado interesante conocer cómo se va a integrar el staff de abridores, así como un efectivo bullpen que lo respalde. Aldo Montes y Luis Gámez se perfilan como dos de los abridores, pero ambos deberán confirmarlo durante la pretemporada; Braden Webb debe ser otro de los inicialistas, con el zurdo dominicano Rito Lugo; quizá Joe Van Meter aparezca como relevo largo, mientras que Harrison Francis tiene características de abridor, con Yoan López y Jereny Walker como opciones para abrir y relevar; de la sangre nueva se puede mencionar a Omar Araujo y Luis Enrique Gastélum como los más avanzados, aunque habrá que ver los planes que tienen los Cardenales de San Luis para Gastélum. Thomas McIlraith, Jake Jewell, Tyler Wilson, Rafael Pineda, Jeff Ibarra y Joshua Corrales.

El entusiasmo de la afición lagunera es entendible, pero hay que tener mesura a la hora de hablar de las posibilidades de Algodoneros, porque efectivamente se tendrá un roster altamente competitivo, pero de igual forma han trabajado equipos como Tijuana, Monterrey, Saltillo, Dos Laredos, Charros, Acereros y Aguascalientes; el roster del equipo de Durango también será competitivo, y se espera que la nueva directiva lo refuerce para estar a la altura de las circunstancias. Hoy más que nunca será muy complicado hacer pronósticos acertados, porque las nuevas directrices de la Liga Mexicana de Beisbol son muy diferentes y permiten a los equipos, con una fuerte inversión de recursos, integrar equipos competitivos; como ejemplo se puede preguntar ¿Quién pensó que la final 2023 sería entre Pericos y Algodoneros?