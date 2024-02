Rincón Beisbolero

Con la participación de 14 buenos aficionados al beisbol, el pasado martes se celebró una reunión más de la Peña Beisbolera, que encabeza Juan Antonio García Villa, seguidor de varias décadas, del Rey de los Deportes. Temas de interés general se trataron durante la amena reunión, como todo lo relacionado a La Liga Premier de Beisbol de la Laguna, la actuación de los Naranjeros de Hermosillo en la Serie del Caribe 2024 en Miami; lo que se espera de los Algodoneros de Unión Laguna en la próxima temporada; se recordaron algunas anécdotas sobre aquel Unión Laguna de Martín Dihigo, Guillermo Garibay, Leo Rodríguez, Jesús “Chanquilón” Díaz y algunos héroes más que dieron lustre a la historia de esta franquicia en la Liga Mexicana de Beisbol (LMB). Estas reuniones se celebran cada 15 días y resulta interesante estar presente en las charlas.

Se deja aparte el tema de la Liga Lagunera de Beisbol, que se pretende arrancar el próximo mes de marzo, o a principios de abril, después de la Semana Santa, se mencionó como tema principal, el apoyo para los talentos laguneros jóvenes que requieren de una liga de verano con un nivel superior a las que actualmente funcionan en diferentes municipios de la región, y se mencionaron algunos vicios de las ligas profesionales y semiprofesionales, situación que perjudica notablemente a los muchachos laguneros que necesitan jugar en ligas de un nivel superior a las que normalmente funcionan todo el año. Todos estuvieron de acuerdo en que la Liga Premier debe tomar acciones inmediatas para que su próxima temporada resulte más nivelada, y cualquiera de los participantes tenga las mismas posibilidades de campeonar.

Y este miércoles en Miami, el equipo de Curazao dio la campanada al blanquear 2-0 a los Criollos de Caguas, para avanzar a la semifinal de la Serie del Caribe 2024, mientras que los representantes de la Liga de Puerto Rico, quedaron fuera de la competencia: están con vida Panamá, República Dominicana, Venezuela y Curazao, mientras que casa regresarán de inmediato, Naranjeros de Hermosillo, Criollos de Caguas y Gigantes de Rivas, estos últimos, representantes de Nicaragua. Didi Gregorius y Darren Seferina forman parte del equipo de Curazao, y ambos estarán en 2024 con los Algodoneros de Unión Laguna, a menos que una oferta real de ligas mayores se lo impida al ex yanqui de Nueva York. Las opiniones coinciden en el fracaso de Naranjeros, y ya se analizan las causas de esa pésima actuación.

Como era de esperarse, el más señalado es Juan Gabriel Castro, manager del representativo de la Liga Mexicana del Pacífico (LMP), así como todos los integrantes de su cuerpo técnico; el roster de jugadores no puede quedar exento de responsabilidad, y tampoco los directivos, quienes al conocerse el campeón invernal de México, toman las riendas del equipo y se encargan de seleccionar los refuerzos. Lo primero que debe analizarse es si en realidad llevar a la Serie del Caribe refuerzos de otros equipos es positivo; siempre serán bien recibidos los jugadores que en verdad lleguen a fortalecer, y en ese aspecto la ausencia de Isaac Paredes no se cubrió con un elemento de su mismo nivel. Se requieren jugadores de verdadera calidad, dispuestos a colaborar y que cubran las posiciones que se requiere fortalecer. Es obvio que al analizar los resultados del equipo en Miami, Juan Gabriel Castro no acertó en movimientos que al final resultaron claves, pero un manager exitoso debe tener el respaldo total de su cuerpo técnico, y en esta ocasión eso no existió, específicamente en el caso del relevista Luis Márquez, que no pudo participar como cerrador en el duelo ante Panamá, por un error de los ampayers; Juan Gabriel Castro uvo que meter al juego a Márquez y cuando viniera la protesta del equipo panameño, esperar que la Confederación de Beisbol del Caribe tomara la decisión acertada, de acuerdo a los reglamentos del beisbol y del propio organismo; Márquez estaba en el roster de Hermosillo, y ese solo hecho lo convierte en un jugador legalmente elegible.

En Series del Caribe México dejó de ser el “patito feo”, pero ya es necesario que el campeón de la LMP dé un golpe de autoridad; el equipo campeón llega a la Serie final con tres refuerzos de otros equipos, por lo que tres más serían suficientes, porque el equipo campeón trabajó con una base de jugadores que los llevó al éxito, y meter de pronto a elementos ajenos a ese éxito, suele desbalancear a un equipo que caminaba bien. Hoy “palo dado ni Dios lo quita”, el fracaso es un hecho porque Juan Gabriel Castro llevó un roster que en el papel lucía muy superior a Curazao y Panamá, equipos ante quienes se perdió. La victoria sobre República Dominicana es difícil de entenderse, por la sobrada calidad del roster quisqueyano; Hermosillo tenía, entonces, lo suficiente para estar entre los cuatro mejores y pelear por el título.