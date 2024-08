Ricardo Salinas Pliego denuncia que yate de Steve Jobs chocó al suyo

Este miércoles a través de la red social X (antes Twitter), el empresario Ricardo Salinas Pliego denunció que su yate fue chocado por uno del fallecido fundador de Apple, Steve Jobs, situación que ha generado diversas reacciones en redes sociales.

A través de un 'tuit', el empresario y dueño de Grupo Azteca, compartió un video en el que muestra el momento en que su embarcación es impactada por la del dueño de Apple, mientras se encontraban en Nápoles, Italia.

"No me lo van a creer pero nos chocaron el yate mientras estábamos en Nápoles. Les cuento … El yate de Steve Jobs fundador de Apple (ahora de su esposa Laurene), nos pegó mientras estábamos anclados frente a Nápoles. Yo quisiera saber que andaba haciendo el capitán y la tripulación que no vieron un yate del tamaño del mío enfrente. Lo bueno es que no pasó nada más que un raspón, pero es un raspón grande que va a costar mucho arreglar ja ja ja", explicó el empresario.

Sin embargo, más que indignación el hecho generó risas entre internautas, pues se trata de una situación para nada común que sólo ciertas personas en el mundo pueden experimentar.

Además, Salinas Pliego aconsejó a sus seguidores comprar productos Apple en Electra, pues según él la compañía' va a necesitar dinero para pagarle el raspón'.

"Vayan a Electra y compren productos de Apple para que les ayuden a pagarme su chistecito", agregó el empresario.