Revisan máquinas expendedoras de agua

Coincidente con el brote de hepatitis A, y con el fin de evitar riesgos a la salud de la población, ayer se inspeccionaron 26 máquinas expendedoras de agua purificada en seis colonias al suroriente de Torreón y se enviaron 14 muestras al Laboratorio Estatal de Salud Pública para analizar la calidad bacteriológica, por lo que será esta misma semana que se emitan los resultados.

Además, se tomaron pruebas rápidas de determinación de cloro y no se encontraron irregularidades, informó José Luna Riojas, coordinador de Regulación y Fomento Sanitario de la Jurisdicción Sanitaria No. 6 de la región lagunera de Coahuila. La supervisión se hizo en las colonias: Villas Zaragoza, Monterreal, Residencial del Norte, Zaragoza Sur, Campo Nuevo y Ampliación Campo Nuevo II.

"Checamos que el agua que llegue a las máquinas sea potable, que venga de la red con cloro, se hace una prueba de determinación de cloro residual al ingresar al equipo, a los tanques de almacenamiento, que tienen que estar lógicamente en buenas condiciones y luego ya pasan al proceso de purificación.

Ahí lo que revisamos es que se cuente con las bitácoras de mantenimiento del equipo, cambio de filtros en tiempo y forma y que el personal que da mantenimiento cuente con las tarjetas de control sanitario y lo más importante, es que nos acrediten los resultados que están tomando de manera constante del producto final, que nos acrediten que efectivamente que el producto que están ofertando sea agua purificada.

Esto lo deben acreditar por medio de los análisis bacteriológicos, independientemente de que nosotros también tomamos muestras para cruzarlos con ellos", explicó.

APOYO

Luna Riojas añadió que ayer se acordó que la Dirección Municipal de Inspección y Verificación les apoyará con la verificación del resto de las máquinas expendedoras, y a ubicar a aquellos vehículos que transportan y comercializan agua purificada.

Exhortó a la población a que no compren garrafones de agua si no se encuentran perfectamente sellados, con líquido claro y sin presencia de partículas y si no son transportados en vehículos oficiales rotulados "porque no sabemos la procedencia y representan un riesgo a la salud pública".

El coordinador de Regulación y Fomento Sanitario indicó que personal a su cargo visitó dos instituciones educativas para impartir pláticas de saneamiento básico y manejo higiénico de alimentos a más de 100 padres y madres de familia y distribuir plata coloidal.