Resulta 'extraño' ataque cibernético en AHMSA

El ataque de un virus cibernético en la red interna de Altos Hornos de México (AHMSA) y con ello los daños a información para la misma, resulta algo extraño y suceso que no se puede confirmar o descartar que fue intencional, indicó el diputado local, Jesús Alfredo Paredes López.

Bajo este contexto, el legislador panista comentó que si no salen con una cosa salen con otra, por lo que espera que los empresarios que quieran echar a andar la empresa, lo hagan pronto.

“Y si hay la intención, pero siguen caminando las cosas y luego hay unas muy extrañas como esta, no tengo la certeza de si fue o no intencional, pero parece ya un cuento de nunca acabar, yo lo que le pido a los ciudadanos es que tengan confianza en los empresarios que están acudiendo a hacer visitas, eso si me consta, que nos ayuden los obreros que están en las entradas, en las diferentes puertas, a que vayan a conocer la empresa, y ojalá ayude para solucionar lo más pronto posible”, afirmó.

Dijo que aún no se tiene nada claro, es un tema que tiene muchas aristas, por lo que van a esperar.

“No sé, pero si no es una cosa es otra, es extraño, no puedo dar mi opinión porque no la sé, a lo mejor si fue, pero se me hace raro. Ni a los ciudadanos ni a los empresarios que les deben les extrañe que estén pasando ese tipo de situaciones, entonces no podemos estar tapando el sol con dedo”, preciso.

Insistió en que hay que esperar, son temas complicados y que a veces uno se desanima por estas situaciones que pasan, sin embargo tiene confianza que con el crecimiento económico que ya se está empezando a dar en la Región Centro, ya se va a dejar le dependencia de la empresa y eso va a ayudar para que el tema sea otro, que las otras empresas que llegaron a la Región Centro generaron los empleos que AHMSA desocupó.

“Muchos de los empleados de AHMSA se han ido a trabajar a Estados Unidos, otros se fueron a Nuevo León, a TERNIUM Planta Pesaueria, otros están haciendo partes de ferrocarril, hay que recordar que tenemos el clouster ferroviario más grande de Latinoamérica y del mundo, entonces muchos de los que estaban en la industria metal - mecánica ahora están en empresas como Underzone, FreiCare, Trinity, y eso ha ayudado a que no se sienta tanto la economía, si ustedes van a Monclova las tardes - noches, en los hoteles, en los restaurantes, hay ocupación y consumo”, comentó.

“Yo espero que los nuevos inversionistas, y es algo que se tiene que exigir y lo haremos al lado de los trabajadores, que se respeten los derechos de antigüedad, se regresen los fondos por ejemplo el de ahorro que se desapareció, hay que ser muy claros, siempre del lado de ellos, hay fondos de ayuda mutua donde los obreros o el trabajador le descontaban mensualmente en el recibo y resulta que ese fondo no estaba, entonces hay temas muy puntuales que se tienen que atender”, concluyó.