Respeto decisión pero no la comparto: diputado

El diputado federal priísta de Gómez Palacio, Juan Moreno de Haro, dijo que respeta la decisión del Congreso de Durango donde gracias a que la fracción del PRI votó de forma unánime a favor de la Reforma Judicial promovida por la 4T fue que se aprobó en la entidad. No obstante dijo que, tajantemente, no la comparte.

"Yo creo que de entrada todo el legislador local o federal tiene un principio y un derecho, que es el de libre decisión. Todos pudieron definir independientemente de una línea partidista o una recomendación partidista desde su criterio qué es lo mejor para sus electores o para el pueblo que representan. Yo personalmente no comparto esa decisión y no es un secreto que votamos en contra públicamente en lo federal. Respeto mucho la decisión de los diputados locales que lo votaron pero tajantemente yo no la comparto. Ellos sus razones han de tener", dijo Moreno de Haro.

Al cuestionar si al paso del tiempo la historia los juzgará comentó: "A todos nos va a juzgar la historia… Si nos vamos a la historia de los antecedentes de cómo ha funcionado este gobierno el presidente ha tenido deseos de esa reforma de hace un tiempo hoy se le aprueba seguramente estará satisfecho y lo ha dicho públicamente el problema y el asunto es si en 4 o 5 años los mexicanos van a estar satisfechos con lo que acabamos de hacer en el país", dijo el diputado federal quien comentó que ahora el grupo en el poder tiene una carta abierta para modificar la Constitución a modo Y sí es un riesgo muy alto para todos", acotó.