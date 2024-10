Rescatistas en alerta por adopciones de gatos durante la temporada de Halloween

En alerta se encuentran rescatistas y asociaciones en cuanto a adopciones de felinos blancos y negros, pues es común que en temporada de Halloween los adopten para usarlos en rituales satánicos.

En ese sentido, la presidenta de la Asociación Gatuna de Saltillo, Alma Salinas Barrón, comentó que como en todos los años en el mes de octubre y mediados de noviembre, se alerta a la comunidad para no dar en adopción a gatitos de color negro y blanco, y a veces combinados (blanco/negro).

Lo anterior, manifestó que por experiencia, en años anteriores, la gente busca este tipo de gatos para hacer rituales satánicos, donde las personas que se dedicas a hacer santería o magia negra, les piden algún animal, no solo gatos, también perros.

“Es usual los felinos para hacer rituales o brujería, asesinando a los gatitos de una cruel manera, y en realidad es gente ignorante que piensan que con eso van a lograr algún deseo que tengan, entonces nosotros alertamos cada año a la comunidad”, precisó.

No obstante, indicó que al parecer este año se ha tenido más respuesta, ya hay más información, cuando en años anteriores se batallaba más porque la gente no creía o no entendía.

“Pero al menos en este año viene la gente ya está más enterada del porqué no damos en adopción ni se publican en octubre y hasta pasando el 02 de noviembre, y hasta el momento no nos han comunicado de casos de gatos que se encontraron muertos, de manera muy agresiva”, concluyó .