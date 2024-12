Reportan hallazgo de restos humanos con uniforme del Santos Laguna en EUA

A través de redes sociales se reportó el hallazgo de restos humanos en Estados Unidos, con la peculiaridad de que con estos se encontró también ropa perteneciente al equipo lagunero del Santos Laguna.

El hallazgo corresponde a enero del 2017, según el sitio web de NamUs (por sus siglas en inglés Sistema Nacional de Personas Desaparecidas y No Identificadas), organización estadounidense que se encarga de ayudar a resolver casos de personas desaparecidas, no identificadas o no reclamadas.

Pese a que corresponde a un hecho con casi 8 años de antigüedad, fue recientemente que el hallazgo tuvo notoriedad en redes sociales gracias al grupo en Facebook 'Who Am I?' , mismo que se encarga de compartir fotos o información de personas desaparecidas, encontradas o no identificadas.

Hallazgo de prendas del Santos Laguna junto a cuerpo en Estados Unidos.

Lo que llamó la atención de internautas, en especial de laguneros, es que junto con los restos que se encontraron en la localidad de Falfurrias en Texas, durante el día 8 de enero del 2017, también fueron ubicadas prendas pertenecientes al equipo de futbol Santos Laguna, entre ellas un jersey de los Guerreros, un par de calcetines, unos tenis deportivos y también dos logos bordados con el nombre de 'Torreón, Coah.' y otro que exhibe el emblemático torreón de la ciudad junto al Puente Plateado.

Cabe señalar que el uniforme pertenece a la temporada 2007-2008 del equipo lagunero, según se muestra en la foto.

De acuerdo al sitio NamUs, los hallazgos humanos corresponden a un cuerpo adulto. masculino y de origen latino, de aproximadamente 24 y 38 años de edad, con una altura aproximada de 1.62 cm. Otros rasgos físicos son desconocidos.

Reacción en redes

Dicho hallazgo no tardó en volverse tema de conversación entre laguneros que compartieron la publicación hecha desde el grupo de Facebook , preguntándose a quién habría pertenecido el deteriorado uniforme.

Además, la publicación del hallazgo también generó conciencia sobre la situación que atraviesan muchas personas que se encuentran desaparecidas o que tienen a algún familiar o ser cercano en esta condición.

Usuarios en redes esperan que la viralización de dicho hallazgo sirva para que el hoy occiso pueda ser identificado por sus familiares.

