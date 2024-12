Remesas en peligro

¿Y por qué no cumpliría Donal Trump con sus promesas de campaña? Muchos lo califican de brabucón, de que han sido promesas para sus electores y de que, a la hora de volverse a sentar en la Sala Oval de la Casa Blanca, reblandecerá sus palabras. Yo no lo creo. El triunfo de Donal Trump sin duda le ha puesto los pelos de punta a muchos debido a sus amenazas sobre el tema de la imposición del 25% en el pago de aranceles para México y Canadá, la posible expulsión de miles de inmigrantes ilegales y la falta de acciones en contra del crimen organizado. Es más, hasta un artículo de una prestigiosa revista estadounidense habló de una posible invasión "suave" de tropas de los Estados Unidos para atacar al crimen organizado en México. Lo que fue calificado como una escena de película.

Si usted analiza a los miembros del gabinete del futuro presidente de los Estados Unidos, muchos de ellos han mostrado su poca simpatía a los migrantes, por lo que, si Trump quisiera dar su brazo a torcer, los miembros de su equipo dudo que vayan a compartir esa decisión. Trump irá con todo y contra todo aquello que ponga en riesgo los intereses norteamericanos y por supuesto la popularidad que ha demostrado tener luego de las elecciones del pasado 5 de noviembre.

No podemos ignorar que la frontera entre México y los Estados Unidos ha dejado de ser el cruce mayoritario de mexicanos. Es una frontera cien por ciento internacional, ya que concentra migrantes de muchísimas nacionalidades. Los hay desde michoacanos, hasta hondureños, sin dejar atrás a afganos, sirios, ucranianos. En fin, miles de personas provenientes de lugares tan lejanos en donde las bombas, la inseguridad y el deseo de llegar al sueño americano los ha obligado a recorrer miles de kilómetros hasta nuestro país, y en caso de no lograr cruzar, pues no tendrán otro remedio que tratar de quedarse en territorio Azteca.

Lo que más me llamó la atención de la primera reacción en México, fue mostrar mayor preocupación por el tema de los aranceles que por la urgente necesidad de hacer algo por disminuir la violencia en México, por frenar la llegada de miles de migrantes y ver la manera de que dejen de llegar drogas del otro lado del Río Bravo. Y parece que olvidaron, en un principio, que la economía mexicana se basa en la actualidad en la llegada de millones de dólares enviados como remesas por parte de nuestros connacionales que viven en los Estados Unidos.

¿Usted se puede imaginar lo que pasaría si muchos de ellos son regresados a México? Escuché al propio canciller Juan Ramón de la Fuente decir en una entrevista que si eso sucede "los recibiremos con el cariño con el que siempre recibimos a aquellos que regresan a nuestro país". Se escucha bien, pero ¿y los millones de dólares que dejaríamos de recibir? De ahí que urge ver la manera de suavizar a un Trump que, sin lugar a duda, llegará con todo a partir del 20 de enero.

