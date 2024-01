Relanzan primer disco de Bon Jovi

El grupo, Bon Jovi, celebra con todo los 40 años de su disco debut homónimo

Dicho material fue dado a conocer el 24 de enero de 1984, presentando a la banda a las masas e impulsando su trascendental carrera.

El disco obtuvo doble platino y contenía clásicos como She Don't Know Me y Runaway. Un éxito emblemático, este último ha acumulado casi 500 millones de reproducciones en plataformas y sigue contando.

Para conmemorar la placa, ya se encuentra de manera digital en todas las plataformas, Bon Jovi Deluxe Edition.

Además, la banda ganadora del premio Grammy ha anunciado el lanzamiento de un exclusivo LP de vinilo color rubí de edición limitada el 24 de marzo y un cassette especial el 5 de abril.

De acuerdo con un comunicado de Universal Music, Bon Jovi Deluxe Edition consta del álbum original remasterizado, además de un total de nueve pistas extra, incluidas grabaciones de estudio y cuatro cortes en vivo inéditos.

Jon Bon Jovi coprodujo este material junto con el ingeniero de sonido Obie O'Brien, quien también mezcló el material extra.

Esta versión ampliada muestra la evolución de Runaway, desde el demo escrito en cassette original de Jon, el primer repaso de la banda y una toma alternativa completa, hasta una versión extendida del primer éxito de la banda con una segunda guitarra solista desgarradora.

También ofrece a los fanáticos una encarnación temprana de Come Back.

Las pistas en vivo se grabaron durante los shows del grupo en Tokio en 1985, y estuvieron disponibles por primera vez en el CD, Bon Jovi: Special Edition en 2010