Rehabilitan pavimento dañado en obra de ASL

El alcalde Homero Martínez Cabrera, informó que uno de los objetivos es mejorar todo el pavimento del bulevar Villa de Las Flores que resultó dañado por las obras de Agua Saludable para La Laguna (ASL) y por el uso de maquinaria pesada en la zona, lo cual afectó las calles laterales.

Mencionó que en el caso de las obras de pavimentación en el bulevar Villa de Las Flores ya se acabaron los trabajos de interconexión mediante el cual el Municipio autorizó el permiso para la introducción de una línea que alimenta dos megatanques de Gómez Palacio, razón por la cual se abrió el pavimento en bulevar Villa de Las Flores.

"Habíamos pactado que nos pavimentaran todo el bulevar completo, ahorita ya se terminó un carril. Quedamos que van a empezar el otro porque se dañó por las maniobras. Quedamos en que nos van a reconstruir los dos carriles pero yo estoy peleando porque sean los cuatro porque en las partes bajas como no estaba preparado para carga pesada se dañaron pero lo estamos revisando", dijo el alcalde.

Mencionó que analizarán además si las laterales se pueden pavimentar: "Y si no yo le decía al director de Obras Públicas, Toño Sánchez, que me saquen cuáles tramos están muy dañados para ver si con recursos propios del municipio recarpeteamos para tener un bulevar al 100 por ciento", comentó el alcalde.

ESTABLE SUMINISTRO DE AGUA SALUDABLE

De momento el municipio de Lerdo recibe 450 litros de agua por segundo provenientes de Agua Saludable para La Laguna (ASL) y según informó el alcalde, Homero Martínez Cabrera, ya ha llegado con la presión necesaria para que se introduzca en la red y ya ha sido constante.

"No hemos tenido mayores problemas, yo contento porque ya van dos semanas que se ha estado entregando agua saludable", dijo el alcalde, quien confirmó que todavía no se ha establecido una tarifa. También dijo que no tiene aún información del avance que lleva la línea eléctrica para la operatividad de ASL.

Hasta ahora se han sacado de operación 8 pozos del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Lerdo (Sapal) de un total de 13 que opera en la ciudad, explicó la autoridad que algunos no se pueden apagar porque están sectorizados y abastecen a zonas específicas.

"Ahorita con esos 450 litros de agua por segundo, mas el pozo de El bordo y el pozo de Villa Jardín traemos 650 litros de agua en la red. Hasta ahorita creemos que no habrá problemas para la temporada pero los fierros no tienen palabra, esperemos que podamos abastecer a la población de agua potable", dijo el presidente.