Registran caso de influenza aviar AH5N2 en traspatio de Michoacán

El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) confirmó la presencia de influenza aviar de alta patogenicidad (IAAP) AH5N2 en una unidad de producción familiar de libre pastoreo en Huetamo, Michoacán.

La Dirección General de Salud Animal (DGSA) del Senasica destacó que no se encuentra involucrada la avicultura comercial, explicó que el virus se detectó en un área aislada y no hay granjas avícolas comerciales registradas en por lo menos 100 kilómetros a la redonda, por lo que el brote no compromete el estatus zoosanitario de nuestro país.

Este evento epidemiológico no representa un riesgo para la salud humana, ya que el virus es exclusivo de las aves, ni afecta el abasto de pollo y huevo para todo el país, por lo cual no se visualiza un incremento en los precios de estos productos avícolas.

El organismo de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural informó que los médicos de la Dirección de la Comisión México-Estados Unidos para la Prevención de la Fiebre Aftosa y otras Enfermedades Exóticas de los Animales (CPA) de la DGSA iniciaron la investigación luego de que un médico veterinario notificó la mortalidad elevada en un predio que criaba aves para autoconsumo, en el cual, de un total de 120 aves, al momento del reporte habían muerto 117.