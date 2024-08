Luego de la aprobación de los diputados, según instrucciones precisas de AMLO, para desaparecer los primeros siete órganos autónomos nacionales, México, queda débilmente apuntalado con algunos soportes del derecho -que también desaparecerán- y MORENA, logrará el propósito de su líder: control total del país para llevarlo a la dictadura disfrazada y la pobreza… pero con ideología filosófica de una izquierda populista que lentamente repartirá "los huevos de oro y luego la gallina" e impondrá su continuidad sosteniéndose en la represión.

Ya supimos de esas historias en otros países latinoamericanos, que poco a poco se alejaron de la democracia verdadera, hasta llegar a las dictaduras disfrazadas; me viene a la memoria las advertencias escuchadas en nuestro país en el pasado: - "Vamos siguiendo el camino de Cuba y Venezuela", y luego la respuesta pronunciada repetidamente: - No puede ser, no somos los mismos. También le pido recuerde a esos opositores que se atrevieron a levantar la voz y cayeron en desgracia o sometidos a la voluntad de un movimiento social/político, con base al chantaje y amenazas recibidas de hacer efectivo el cobro de sus propios errores -particularmente sus raterías-.

El desmantelamiento del sistema democrático, que se construyó con esfuerzo en casi un siglo del México posmoderno, sigue su marcha: el viernes 23 de agosto, fecha histórica para el país, ahora llamado por algunos como el "viernes negro", la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, aprobó el dictamen de la reforma constitucional para desaparecer 7 órganos autónomos, "sin quitar una coma", según órdenes del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Ya no habrá Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), cuya ley se aprobó en 1992, para asegurar la libre competencia del país y evitar los monopolios. Algunos empresarios leales al nuevo gobierno podrán negociar aún más libremente.

Adiós al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), que tenía por objeto el desarrollo eficiente de las telecomunicaciones y la radiodifusión, conforme a lo dispuesto en la Constitución. Será el medio ideal para controlar a los medios de comunicación, según voluntad del gobierno, particularmente censurar a opositores.

Desaparecerá el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), que era el organismo, con autonomía y capacidad técnica, para generar información sobre la política social y la medición de la pobreza en México. Los datos y estadísticas podrán maquillarse a voluntad de las autoridades, sin verificación, difundiendo solamente su verdad.

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), al desaparecer, nos deja expuestos a la desinformación y exposición de nuestros datos personales. Piense en comerciantes que abusan nuestra privacidad y los criminales que pueden hacerse de nuestros datos.

Sin Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), que intentaba regular la eficiencia y confiabilidad en exploración y extracción de petróleos, para propiciar la inversión y el crecimiento económico. Manos libres a PEMEX.

Desaparece la Comisión Reguladora de Energía (CRE), que se ocupaba de vigilar el cumplimiento de legislaciones como: las de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, de Hidrocarburos, de la Industria Eléctrica, de Transición Energética, la General de Cambio Climático, entre otras. El artículo 28, párrafo octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la dotaba de autonomía técnica, operativa y de gestión, con personalidad jurídica propia y capacidad para disponer de los ingresos que deriven de las contribuciones y contraprestaciones establecidas por los servicios que preste conforme a sus atribuciones y facultades. "Ay ta el detalle", como dijo Cantinflas.

El Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación (MEJOREDU), era la encargada de evaluar la educación de México, incluyendo a los maestros, alumnos y los recursos materiales. Dice el refrán: "para quien no sabe a dónde va, cualquier camino es bueno" y "cae como anillo al dedo", para continuar la destrucción de la calidad educativa.

Ciertamente existen otros órganos que podrán suplir a los "borroneados", pero la gran diferencia es que están a la "plena disposición de las autoridades" las que, a su vez, tendrán "manos libres" para decidir sobre nuestro destino.

Sobre la embestida al Poder Judicial, vigilemos el atrevimiento anticonstitucional y la ocurrencia de pelear con nuestros socios exigiendo disculpas, la confirmada insensatez.

Es interesante el fenómeno democrático en que las minorías tienen abiertos canales para decidir y, unidas, puedan sumar por encima de las otras posturas ideológicas. El resultado, según la experiencia latinoamericana, es la destrucción de la democracia manipulado sus ideales, logrando la imposición de dictaduras ni deseadas o imaginadas por los electores.

Qué preocupante que esas anteriores minorías, ahora mayoría, sean manipuladas a conveniencia de las autoridades, abusando del poder y la desinformación, con represión periodística, para conducirnos a una vida social y política indeseable por los pensantes y aprovechando -promoviendo- la ignorancia entre los demás. ¡Y apenas comienza! ¿Qué opina?

