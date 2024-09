Reforma Judicial pudiera flagelar Estado de Derecho: alcalde Román Cepeda

Tras la publicación de la Reforma Judicial en el Diario Oficial de la Federación, el alcalde Román Alberto Cepeda González se dijo respetuoso de las decisiones del orden federal, pero expresó la necesidad de que los gobiernos aporten certeza y Estado de Derecho para la llegada de más inversiones.

El edil fijó su postura en apoyo al senador Miguel Ángel Riquelme y a la fracción del PRI contra esta reforma.

"Soy respetuoso en cuanto a las decisiones del orden federal pero mi postura es clara también en ese mismo sentido, en el que yo he estado con la fracción, acompañando al senador de la República por Coahuila, que es Miguel Riquelme", expuso, "sin embargo, es un México fuerte y tenemos que salir adelante y hay que verla y concebirla, quién están en este tema habrán de revisarlo a pie de puntilla".

Mencionó que, hasta el momento, no tiene información de que la aprobación y publicación de esta reforma haya impactado en la decisión de las empresas que han manifestado su interés de instalarse en la ciudad de Torreón.

Consideró que el tema de la seguridad sin duda tiene un impacto importante en la determinación de los inversionistas para establecerse en alguna región, como ha ocurrido en Coahuila, pero reconoció que la Reforma Judicial también es un tema en boga. En este sentido, dijo que quienes están al frente de un orden de gobierno tienen que aportar certeza, credibilidad, Estado de Derecho y estabilidad laboral.

"Y el Estado de Derecho, pues se está viendo, al parecer, flagelado. Esperemos que no sea así, sin embargo, todo indica y podría pegar en ese sentido", expresó el presidente municipal, "hasta ahorita yo no tengo noticias de que tenga una consecuencia pero es importante que lo único que genera uno, como orden de gobierno, es certeza, credibilidad, confianza. Esperemos que esto no se vea flagelado con esta reforma".

Por otra parte, el alcalde se refirió a la reunión que tuvo con el secretario de Seguridad Pública del Estado, Federico Fernández Montañez, y el reforzamiento de los accesos al estado por la violencia que se ha presentado en Sinaloa y Zacatecas. En este sentido, dijo que la coordinación siempre será importante y el esfuerzo entre todos los órdenes de gobierno con el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional.