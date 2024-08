Reforma Judicial pone en riesgo la certeza jurídica del país, advierte sector industrial

Aunque se observan aspectos positivos en la Reforma Judicial propuesta por el presidente de la República, en el sentido de reducir las prestaciones a Ministros y Jueces, el sector industrial advierte que se pone en riesgo la certeza jurídica del país y ello definitivamente desalentaría las inversiones.

Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) Torreón, cuestionó el procedimiento de elección popular que se impulsa, pues indicó que en la actualidad los titulares ya son propuestos por el presidente y aprobados por el Senado.

"No todo es blanco o negro, sí veo un gran riesgo en monopolizar el tema de la justicia en México, me preocupa que gente no capacitada pueda acceder a estos puestos, pero la pregunta que yo lanzaría es ¿para qué se está haciendo? si casi está la decisión en el Presidente de la República, yo no creo que sea la solución abrirlo a cualquier persona", comentó.

Mencionó que históricamente se ha observado que es muy baja la participación ciudadana en procesos de votación que no sean de puestos claves como gubernaturas, alcaldías o la presidencia, por lo que no se esperaría que hubiera más de una tercera parte de la población interesada en este proceso para elegir a jueces y ministros, que además será costoso para el país.

"Yo más bien siento que es un camino para hacerse con el Poder Judicial y eso sí me preocupa, las otras modificaciones como son los años de participación, los sueldos, las prestaciones, no me parecen mal, reducir el número de magistrados tampoco me parece mal, hay que analizarlo", expresó.

No obstante, advirtió que existe el riego de que se contraigan las inversiones por la falta de certeza jurídica.

"¿Cómo me voy a un país en donde el Poder Judicial está en manos de gente inexperta? de gente que quizá tenga intereses personales, yo sí creo que debe ser mucho más profesional, debe ser más basado en la ley", indicó.

Gutiérrez Gutiérrez dijo que actualmente hay mucha incertidumbre, lo que se ha reflejado en el tema de la bolsa, de ahí que hay mucha cautela en las exportaciones y en las inversiones en general.