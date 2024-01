'Reelección, riesgo para democracia'

La reelección que buscan alrededor de 90% de los legisladores del Congreso de la Unión, representa un riesgo para la democracia y la legislación del país, advirtieron especialistas.

Señalaron que actualmente la representación ciudadana y de los sectores empresariales en el país, es prácticamente nula en el Poder Legislativo, porque la mayoría de los legisladores obedecen las instrucciones de sus líderes de partido o del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Por lo que el voto es la herramienta más poderosa que tiene el ciudadano, refirieron, para darle la oportunidad a nuevos candidatos.

Mariana Calderón, directora general del Consejo Nacional de Litigio Estratégico, expresó que la ciudadanía tiene el voto como una herramienta para castigar o premiar a los legisladores, de acuerdo con la labor que hayan realizado en sus Distritos durante su gestión.

"Aquí es donde los ciudadanos nos tenemos que concientizar. Tenemos una herramienta muy importante en nuestra mano que es el voto. Si nosotros consideramos que diputados, como senadores, no están cumpliendo con su función, y durante seis años, en el caso de senadores, y tres como diputados, no nos dieron resultados y no los vimos en nuestros Distritos o nuestros estados, trabajando para y por los mexicanos, entonces con el voto yo puedo quitarles esa posibilidad", afirmó.