Recuperan restos biológicos en Pasta de Conchos, no hay precisión en cantidad

La tarde del miércoles fue de gran movilización del personal de la Fiscalía General de la República (FGR) en la mina 8 de Pasta de Conchos y de confusión para las familias de los mineros que quedaron atrapados en el interior desde el 19 de febrero de 2006; pues se recuperaron restos biológicos, pero no hay claridad de la cantidad de los mismos.

"Ayer sabemos que hubo una recuperación de restos biológicos, pero aún no se puede hablar de un resto completo, es una situación diferente a la recuperación del primer minero encontrado", fue lo que manifestó Elvira Martínez Espinoza, una de las viudas de Pasta de Conchas.

Precisó que ayer, se les notificó a las familias que se había localizado unos restos y fue alrededor de las cuatro de la tarde, que bajó la FGR a la mina y todo fue confuso; pues que normalmente cuando recuperan restos, ellos lo sacan y los reciben personal que portan trajes blancos y los manipulan, llevándolos al lugar que tienen reservados para ello.

Sin embargo, durante el pasado miércoles eso no ocurrió así, pues las familias no observaron que las personas con los trajes blancos recibieran algo, pero el personal de la FGR si salió de la mina y nunca visualizaron si recuperaron algo o no; aunque posteriormente les indican que es una situación diferente, muy distinta a la del minero anterior.

“Es decir, ¿no podemos hablar si es de uno o qué? Nosotros imaginamos que se trata, a lo mejor, sea solamente restos de un minero, una parte, fragmentos. Nosotros nos imaginamos eso. Pero al momento que nos dicen que van a ser resguardados, quiere decir que sí los recuperaron y que se iban a trasladar a Saltillo; pero vimos que todos se fueron y no hicieron el traslado”, indicó Martínez Espinoza.

Reiteró que está muy confusa la información, pues al final no supieron si los recuperaron y los dejaron allí, recordando que en la zona tienen unidades de Servicios Periciales, y que al inicio les habían dicho que iban a salir las evidencias biológicas y se iban a manipular en dichas unidades por los especialistas.

Dada dicha confusión se les pidió esperar, pues se les dijo que se localizaron restos, que es una situación muy diferente, pues no se puede hablar de uno o dos o varios, ni de hecho afirmar si es uno; indicó Elvira Martínez.

Con relación a la presunta localización y recuperación de 19 mineros, Martínez Espinoza señaló es una gran confusión, derivado de los informes que les presenta la Comisión Federal de Electricidad (CFE) cada 15 días; en los cuales se les muestran los avances en el rescate de los mineros y donde se presentan algunas gráficas de la mina.

Detalló que en dichos gráficos se tienen visualizado tres puntos, donde conforme a la información de las bitácoras que en su momento entregó la empresa, decían que en esos lugares debería haber 13 trabajando personas trabajando; en la lumbrera dos, al parecer, son 19 y en las rampas 13 o 16.