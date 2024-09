¿Recuerdas los scoubidous? La moda de las pulseras de los 90 que conquistó a una generación

En los años 90, una tendencia colorida y divertida tomó por sorpresa a jóvenes de todo el mundo: los scoubidous.

Estas pulseras hechas con cordones de plástico se convirtieron en una de las manualidades más populares de la década, llenando los patios de recreo y siendo un símbolo de amistad y creatividad entre los adolescentes.

¿Qué eran los scoubidous?

Los scoubidous, consistían en trenzar cordones de plástico en una variedad de patrones y formas.

Los materiales eran baratos y fáciles de conseguir, lo que permitió que se extendiera rápidamente como una actividad accesible para todos. Podían encontrarse en papelerías y tiendas de manualidades, donde los niños compraban diferentes colores para combinar y hacer pulseras, llaveros o colgantes.

El trenzado más común era el de cuatro hebras, aunque también se experimentaba con seis o incluso ocho para crear diseños más complejos. Las combinaciones de colores neón y brillantes hacían que las pulseras resaltaran, y aprender a tejer nuevos patrones era casi un rito de paso para los jóvenes de la época.

Un símbolo de amistad y creatividad

En los años 90, intercambiar un scoubidou era una forma especial de demostrar amistad. Los adolescentes hacían pulseras para sus amigos y seres queridos, quienes a su vez las lucían como una especie de "medalla" de las relaciones sociales que formaban en ese momento.

Además de ser una moda divertida, los scoubidous también representaban una oportunidad para desarrollar la creatividad. Aprender a tejer diferentes estilos requería concentración y habilidad manual, y muchos jóvenes pasaban horas perfeccionando sus técnicas o buscando nuevas maneras de hacer sus diseños más originales.

El regreso de las manualidades y la nostalgia noventera

Con la llegada de las redes sociales y el auge de la nostalgia por los 90, los scoubidous han vuelto a ganar popularidad en los últimos años. Plataformas como TikTok e Instagram han revivido esta moda, donde tutoriales para hacer scoubidous y otros tipos de manualidades retro se han vuelto virales. Ahora, una nueva generación puede descubrir la diversión de crear pulseras personalizadas mientras los adultos que crecieron en esa década recuerdan su infancia.

Según The Guardian, esta tendencia forma parte de un renacimiento más amplio de manualidades DIY (Do It Yourself) que surgió durante la pandemia, donde las personas buscaron formas creativas de pasar el tiempo en casa. Además, tiendas en línea como Etsy y Mercado Libre han comenzado a vender kits de scoubidous, aprovechando el renovado interés por las actividades manuales y el estilo retro.