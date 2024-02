Recrudece violencia electoral

Dos aspirantes rivales a la Alcaldía de Maravatío, Michoacán, fueron asesinados a balazos en dos eventos separados y a escasos cuatro días del inicio de la campaña electoral federal.

El primer asesinato tuvo lugar en las inmediaciones de un centro de salud del municipio de Maravatío, donde la tarde del lunes fue baleado el médico ginecólogo y obstetra Miguel Ángel Zavala, quien aspiraba a ser el candidato a alcalde de esa localidad por Morena.

La Fiscalía de Michoacán dijo en un comunicado que Zavala se encontraba dentro de su vehículo, estacionado en la parte posterior de la clínica San Rafael, donde trabajaba.

En un periodo de cinco horas y en otro punto de Maravatío fue asesinado a tiros también dentro de un vehículo el líder transportista Armado Pérez Luna, precandidato a alcalde por el PAN y rival de Zavala.

La Fiscalía dijo el martes en un comunicado que el cuerpo baleado de Pérez Luna fue localizado la noche del lunes. Según reportes de medios locales, Pérez Luna fue baleado por una persona que se trasladaba en una motocicleta, que luego huyó.

Se informó que abrió dos investigaciones por los asesinatos.

Las muertes de Zavala y Pérez Luna se dan a casi cuatro meses del homicidio del dirigente de Morena, Dagoberto García, quien también aspiraba a la alcaldía de Maravatío, una localidad de unos 80 mil habitantes. García fue reportado como desaparecido el pasado 19 de octubre y dos semanas después su cuerpo baleado fue localizado en el poblado de Ucareo del Municipio de Zinapécuaro, estado de Michoacán.

Durante su habitual conferencia matutina el presidente Andrés Manuel López Obrador, habló brevemente de los casos y lamentó el asesinato de los dos precandidatos.

López Obrador dijo que en la campaña electoral "no va a pasar nada" porque no hay ningún riesgo en materia económica y "no hay ninguna fuerza política que busque desestabilizar al país, además, porque hay la suficiente unidad en el pueblo".

Al condenar los crímenes el presidente nacional del PAN, Marko Cortés, exigió el martes a las autoridades medidas urgentes de seguridad para el proceso electoral que se inicia el viernes.

Por su parte, el partido Morena también rechazó la muerte de su precandidato y lo consideró un "acto cobarde y deplorable".

Michoacán es uno de los seis estados más violentos del país y es escenario de la lucha que mantienen varios cárteles y grupos delictivos por el control del territorio.

Con estas muertes, van ya al menos 32 agresiones a postulantes y políticos en los últimos seis meses, lo que ha llevado a analistas a prever que las elecciones generales de junio podrían ser las más violentas de la historia reciente del país latinoamericano. La campaña para los cargos municipales en Michoacán empezará el 15 de abril.