Recortes federales al Estado de Durango son mil 600 millones de pesos en lo que va del 2024

Los recortes presupuestales en el rubro de participaciones federales que ha tenido el Estado de Durango representan, ya incluido el último recorte del mes de Octubre, la cantidad de mil 600 millones de pesos y se esperan mas recortes para noviembre y diciembre, lo cual complica las finanzas del Estado.

“Todavía estamos esperando otros dos ajustes. En todo lo que llevamos del año, ya con este recorte que nos acaban de hacer suman ya mil 600 millones de pesos”, confirmó el gobernador del Estado, Esteban Villegas Villarreal.

El mandatario dijo que la situación es compleja por el cierre de año y los compromisos que enfrenta la administración estatal por la temporada.

El año pasado, dijo, el recorte para Durango fue de 2 mil millones de pesos. Explicó que la afectación para el Gobierno de Durango implica que el Estado se ve obligado a recortar las participaciones de los municipios en proporción, lo cual afecta la operatividad, obras, acciones y programas en lo local que benefician a los ciudadanos.

“Nos afecta porque, a lo mejor teníamos planeado hacer la segunda etapa de la Tarjeta Madre y a lo mejor, ya con este recorte, ya no vamos a poderlo hacer como nosotros queríamos. A lo mejor en el tema del campo traíamos un programa para poder entregar paquetes de cerdos, paquetes de gallinas, cabras y ya no lo vamos a poder hacer porque no vamos a tener el recurso para poderlo lograr”, dijo el gobernador.

Además de la afectación a programas de beneficio social, el Estado también tendrá que lidiar con el pago de prestaciones y aguinaldos por la temporada decembrina para los trabajadores, entre otros compromisos de cierre de año.

“Yo también les quiero mandar un mensaje: No se preocupen. Ese es mi trabajo. Yo voy a garantizarles de una u otra forma que no me voy a pasar de lo que marca la Ley que me da hasta el 20 de Diciembre para pagar aguinaldos e igual que en los dos años pasados los vamos a pagar en tiempo y forma”, aseguró el mandatario, quien dijo que de momento no se contempla todavía solicitar créditos bancarios.

“Espero que no... Espero que no. Yo estoy solicitando ya una reunión con la presidenta para ver si nos van a ayudar a cerrar el año. El primer año nos ayudaron con mil millones. El segundo nos ayudaron solamente con 500. Yo espero que cuando menos fueran los mismos 500 que eso ayudaría a que este último recorte nos lo regresaran y cerrar el año de buena forma”, mencionó el gobernador.

El mandatario estatal dijo que espera que los diputados federales de todos los partidos puedan gestionar mas recursos para Durango en el presupuesto del 2025.